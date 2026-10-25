نمایندگان مجلس در راستای تعیین ساز و کار ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی، مجازات ۱۰ هزار یورویی متناسب با تمکن مالی فرد و همچنین اخراج را از کشور عیین کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور با پیشنهاد میثم ظهوریان با الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ موافقت کردند.

در تبصره الحاقی ماده ۲۲ آمده است: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند ظرف حداکثر ۳ ماه از ابلاغ این قانون فهرست رسانه‌های موضوع این ماده را تدوین و جهت اطلاع عموم به صورت علنی منتشر کنند و هرگونه تغییر فهرست را نیز به صورت عمومی منتشر نمایند.

در ادامه نمایندگان در جریان ماده ۲۳ این لایحه با پیشنهاد حسین صمصامی در راستای رفع ابهام و اصلاح کل این ماده موافقت کردند.

براساس ماده ۲۳ اصلاحی؛ ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که ناشی از عذر موجه یا تاخیر در فرآیندهای اداری تمدید مجوز نباشد، علاوه بر ثبت مشخصات زیست سنجی یا بیومتریک مستوجب اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی متناسب با تمکن مالی تا ۱۰ هزار یورو به تشخیص مقام قضایی است.

همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند در صورت انجام هرگونه اقدام علیه امنیت ملی، نقض نظم عمومی یا اشتغال به فعالیتی که با نوع محدودیت‌های مندرج در مجوز اقامت یا روادید آن‌ها مغایرت اساسی داشته باشد، مشمول مجازات اخراج و جزای نقدی این ماده خواهد بود.

تبصره - مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می‌شود یک درجه تشدید خواهد شد.