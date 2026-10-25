فروش سینما‌های خراسان رضوی در مهرماه امسال، در مقایسه با مدت مشابه پارسال، تقریباً دو برابر شده است؛ افزایشی که با استقبال مخاطبان از فیلم‌های متنوع در ژانر‌های کمدی، اجتماعی و کودک همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: در مهرماه امسال، ۳۴۷ هزار و ۱۳۸ نفر به سینما‌های استان مراجعه کردند؛ در حالی که این رقم در مهرماه سال گذشته ۳۰۸ هزار و ۴۳۵ نفر بود.

سوسن محمدزاده افزود: فروش سینما‌های استان در مهرماه امسال از ۴۲ میلیارد تومان گذشت؛ در حالی که این میزان در مدت مشابه پارسال حدود ۲۲ میلیارد تومان بود.

وی با اشاره به افزایش قیمت بلیت سینما‌ها گفت: علاوه بر افزایش درآمد، تعداد مخاطبان سینما‌های استان نیز در مهرماه افزایش داشته است.

رئیس گروه امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به آمار فروش سینما‌های استان از ابتدای سال تا دوم آبان گفت: با وجود رشد فروش در مهرماه، مجموع فروش سینما‌ها در این بازه زمانی حدود ۱۷ میلیارد تومان کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

محمدزاده یکی از عوامل اصلی این کاهش را شرایط خاص کشور و تأثیر آن بر اکران نوروزی عنوان کرد و افزود: اکران نوروزی معمولاً از پرفروش‌ترین دوره‌های سینمایی سال است، اما امسال شرایط جنگی و تعطیلی سینما‌ها در این دوره، بر میزان فروش و تعداد مخاطبان تأثیر گذاشت.

بر اساس آمار اعلام‌شده، از ابتدای سال تا دوم آبان امسال، حدود ۹۴۵ هزار نفر به سینما‌های خراسان رضوی مراجعه کردند؛ این در حالی است که شمار مخاطبان در مدت مشابه پارسال بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بود.