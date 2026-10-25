کتاب «هوش مصنوعی برای کودکان» نوشته دکتر دوت، با ترجمه حکیمه مقدم و نرجس مقدم، کاری از نشر برکه، مفاهیم پایه هوش مصنوعی را با زبانی ساده و تصویر‌های متنوع به کودکان آموزش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماشین‌ها چطور می‌توانند تصویر یک گربه را تشخیص دهند؟ یک دستیار صوتی چگونه صدای ما را می‌فهمد و به پرسش‌هایمان پاسخ می‌دهد؟ آیا ربات‌ها هم مثل انسان‌ها یاد می‌گیرند؟ این پرسش‌ها بخشی از دنیای فناوری‌اند که کودکان امروز بیش از گذشته با آن روبه‌رو می‌شوند. کتاب «هوش مصنوعی برای کودکان» نوشته دوت، با ترجمه حکیمه مقدم و نرجس مقدم و انتشار از سوی انتشارات برکه، تلاش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد و مفاهیم پیچیده هوش مصنوعی را با زبانی ساده، تصویر‌های متنوع و مثال‌های ملموس برای مخاطبان کودک توضیح دهد.

در روزگاری که ابزار‌های هوشمند، دستیار‌های صوتی، ربات‌ها و برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند، آشنایی کودکان با سازوکار این فناوری‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آنها ممکن است هر روز از ابزار‌هایی استفاده کنند که بخشی از قابلیت‌هایشان بر پایه هوش مصنوعی شکل گرفته، اما ندانند این فناوری چگونه کار می‌کند یا چه تفاوتی با توانایی‌های انسان دارد. این کتاب می‌کوشد فاصله میان مواجهه روزمره با فناوری و شناخت علمی آن را کمتر کند.

از اسباب‌بازی تا ربات؛ چه چیزی ساخته دست انسان است؟

شناخت هوش مصنوعی، پیش از هر چیز به شناخت دنیای اطراف و ابزار‌هایی نیاز دارد که انسان ساخته است. کتاب از همین نقطه آغاز می‌کند و با توضیح تفاوت میان پدیده‌های طبیعی و مصنوعی، کودکان را به مشاهده دقیق‌تر محیط زندگی‌شان دعوت می‌کند.

در این مسیر، مخاطب یاد می‌گیرد میان چیز‌هایی که در طبیعت وجود دارند و ابزار‌هایی که حاصل طراحی و ساخت انسان‌اند، تفاوت بگذارد. این تمایز ساده، مقدمه‌ای برای ورود به بحث ماشین‌ها و ربات‌هاست؛ ابزار‌هایی که هرکدام برای انجام کار یا برطرف کردن نیازی ساخته شده‌اند.

کتاب سپس به مفهوم ماشین و ربات می‌پردازد و نقش انرژی را در عملکرد آنها توضیح می‌دهد. کودک با این پرسش روبه‌رو می‌شود که یک وسیله چگونه کار می‌کند، چه چیزی آن را به حرکت درمی‌آورد و چه تفاوتی میان یک ماشین معمولی و دستگاهی وجود دارد که می‌تواند برخی کار‌ها را با کمک هوش مصنوعی انجام دهد.

این شیوه شروع، به جای آنکه مخاطب را از همان ابتدا با اصطلاحات تخصصی روبه‌رو کند، از تجربه‌های آشنای او کمک می‌گیرد و زمینه را برای درک مفاهیم دشوارتر فراهم می‌سازد.

هوش مصنوعی چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

پس از آشنایی با ماشین‌ها و ربات‌ها، کتاب به سراغ مفهوم اصلی خود می‌رود: هوش مصنوعی. توضیح این فناوری برای کودکان، بدون استفاده از مثال‌های قابل‌فهم، می‌تواند دشوار باشد؛ زیرا بسیاری از فرایند‌های آن در پشت صفحه نمایش یا درون سامانه‌های رایانه‌ای اتفاق می‌افتند.

دوت در این اثر تلاش کرده است با استفاده از نمونه‌های ملموس، نشان دهد برخی ماشین‌ها چگونه می‌توانند اطلاعات را پردازش کنند، الگو‌ها را تشخیص دهند و بر اساس داده‌هایی که دریافت کرده‌اند، پاسخ یا نتیجه‌ای ارائه دهند. در اینجا، هوش مصنوعی دیگر مفهومی دور از دسترس نیست، بلکه به مجموعه‌ای از قابلیت‌ها تبدیل می‌شود که کودک می‌تواند نمونه‌هایی از آنها را در زندگی روزمره خود پیدا کند.

کتاب همچنین به این موضوع می‌پردازد که برخی ماشین‌های هوشمند می‌توانند کار‌هایی شبیه به دیدن، شنیدن، خواندن، نوشتن و پاسخ دادن انجام دهند. با این حال، شناخت این قابلیت‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا کودکان درباره تفاوت میان عملکرد یک سامانه هوشمند و توانایی‌های انسانی نیز فکر کنند.

هدف از این آشنایی، صرفاً معرفی فناوری‌های جدید نیست؛ کودک باید بتواند درباره آنچه می‌بیند پرسش مطرح کند و به جای پذیرفتن عملکرد ماشین‌ها به‌عنوان پدیده‌ای جادویی، به دنبال شناخت سازوکار آنها باشد.

ماشین‌ها چگونه الگو‌ها را پیدا می‌کنند؟

یکی از مفاهیم مطرح‌شده در کتاب، شناسایی الگو و یادگیری ماشین است. این مفاهیم در بسیاری از فناوری‌های هوشمند کاربرد دارند، اما توضیح آنها برای مخاطب کم‌سن‌وسال به زبانی ساده نیاز دارد.

برای مثال، تشخیص تفاوت میان تصویر‌های گوناگون یا پیدا کردن شباهت میان چند شیء، می‌تواند زمینه‌ای برای آشنایی با مفهوم الگو باشد. هنگامی که کودک متوجه می‌شود ماشین‌ها برای تشخیص و دسته‌بندی اطلاعات به داده‌ها و نمونه‌ها نیاز دارند، درک اولیه‌ای از چگونگی عملکرد برخی سامانه‌های هوشمند پیدا می‌کند.

یادگیری ماشین نیز از موضوع‌هایی است که در کتاب مطرح می‌شود. در این زمینه، کودک با این ایده آشنا می‌شود که برخی سامانه‌ها می‌توانند از داده‌ها و نمونه‌ها برای بهتر انجام دادن یک وظیفه استفاده کنند. البته یادگیری ماشین به معنای یادگیری دقیقاً مشابه انسان نیست؛ همین تفاوت می‌تواند موضوعی برای گفت‌و‌گو میان کودک و بزرگسال باشد.

پرداختن به این مفاهیم در قالب مثال و تصویر، به کودکان کمک می‌کند با واژه‌هایی آشنا شوند که در آینده، هنگام مواجهه با فناوری‌های جدید، بار‌ها آنها را خواهند شنید.

پردازش زبان طبیعی یکی دیگر از موضوع‌های کتاب است؛ حوزه‌ای از هوش مصنوعی که به تعامل ماشین‌ها با زبان انسان مربوط می‌شود. دستیار‌های صوتی و ابزار‌هایی که می‌توانند به پرسش‌های کاربران پاسخ دهند، نمونه‌هایی آشنا برای توضیح این مفهوم‌اند.

کودکان ممکن است تجربه کرده باشند که با یک ابزار دیجیتال صحبت کنند و پاسخی بشنوند یا پرسشی را تایپ کنند و نتیجه‌ای دریافت کنند. کتاب از چنین تجربه‌هایی کمک می‌گیرد تا نشان دهد ماشین‌ها چگونه می‌توانند صدا یا نوشته را پردازش کنند و پاسخی متناسب با اطلاعات دریافت‌شده ارائه دهند.

در کنار این موضوع، قابلیت‌هایی مانند تشخیص صدا، خواندن و نوشتن نیز مطرح می‌شوند. این مثال‌ها به کودک نشان می‌دهند که هوش مصنوعی تنها به ربات‌های متحرک محدود نیست و ممکن است در نرم‌افزار‌ها و ابزار‌هایی حضور داشته باشد که ظاهر معمولی دارند.

شناخت این کاربردها، فرصت مناسبی برای والدین و مربیان فراهم می‌کند تا با کودکان درباره امکانات و محدودیت‌های ابزار‌های هوشمند گفت‌و‌گو کنند و تفاوت میان پاسخ یک سامانه و قضاوت انسانی را توضیح دهند.

کتابی که کودک را به پرسیدن وادار می‌کند

یکی از ویژگی‌های «هوش مصنوعی برای کودکان»، همراهی توضیحات با پرسش‌ها و فعالیت‌هاست. کتاب تنها به ارائه اطلاعات بسنده نمی‌کند، بلکه در بخش‌های مختلف، پرسش‌هایی مطرح می‌کند تا کودک درباره مفاهیم خوانده‌شده فکر کند و در فرایند یادگیری مشارکت داشته باشد.

این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که آشنایی با فناوری، صرفاً با حفظ کردن چند تعریف به دست نمی‌آید. کودک زمانی درک روشن‌تری پیدا می‌کند که بتواند مفاهیم را با تجربه‌های خود پیوند دهد، نمونه‌های مشابه را در محیط اطراف پیدا کند و درباره شیوه عملکرد ابزار‌ها سؤال بپرسد.

وجود دو سطح یادگیری، واژه‌نامه و فعالیت‌های آموزشی نیز به سازمان‌دهی مطالب کمک می‌کند. واژه‌نامه می‌تواند برای مرور اصطلاحات کلیدی به کار رود و پرسش‌ها و فعالیت‌ها فرصتی برای تثبیت آموخته‌ها فراهم کنند. والدین و آموزگاران نیز می‌توانند از این بخش‌ها برای تبدیل مطالعه کتاب به گفت‌وگویی مشترک استفاده کنند.

به این ترتیب، کتاب علاوه بر انتقال اطلاعات پایه، کودک را به مشاهده، مقایسه و پرسشگری تشویق می‌کند؛ مهارت‌هایی که در مواجهه با فناوری‌های متغیر و ابزار‌های جدید اهمیت دارند.

کتاب «هوش مصنوعی برای کودکان» با ترجمه حکیمه مقدم و نرجس مقدم در ۳۶صفحه از سوی انتشارات برکه منتشر شده است.