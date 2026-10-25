عضو هیئت رئیسه مجلس، ۳ سوال ملی نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اعلام وصول کرد.

اعلام وصول ۳ سوال ملی نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعلام وصول ۳ سوال ملی نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳ آبان ماه) مجلس، موارد اعلام وصول سوالات ملی نمایندگان را قرائت کرد.

موارد اعلام وصولی به شرح زیر است:

سوالی ملی محمود طاهری نماینده شبستر و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص عدم رسیدگی به وضعیت بیمارستان‌های دولتی و معوقات پرستاران و کادر درمان

سوال مصطفی نخعی نماینده مردم سربیشه و نهبندان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص عدم تامین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی

سوالی ملی روح الله نجابت نماینده مردم شیراز و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تخلف در انتقال خون و فرآورده‌های خونی به خارج از کشور.