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عضو هیئت رئیسه مجلس، ۳ سوال ملی نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اعلام وصول کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳ آبان ماه) مجلس، موارد اعلام وصول سوالات ملی نمایندگان را قرائت کرد.
موارد اعلام وصولی به شرح زیر است:
سوالی ملی محمود طاهری نماینده شبستر و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص عدم رسیدگی به وضعیت بیمارستانهای دولتی و معوقات پرستاران و کادر درمان
سوال مصطفی نخعی نماینده مردم سربیشه و نهبندان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص عدم تامین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی
سوالی ملی روح الله نجابت نماینده مردم شیراز و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تخلف در انتقال خون و فرآوردههای خونی به خارج از کشور.