برنامه‌های «صبای مکران»، روایت سرزمین اسطوره‌ها از رادیو صبا، «بعثت جهانی»، باهدف تبیین نقش محوری استبداد و استعمار آمریکا در دخالت‌های آشکار و پنهان در ایران از رادیو زیارت و «دکتر سلام» با موضوع حذف قند از شبکه آموزش سیما، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از دل تاریخ و اسطوره تا آیین‌ها و روایت‌های مردمی، «صبای مکران» شنوندگان را با فرهنگ، هویت و میراث کهن جنوب شرق ایران آشنا می‌کند.

برنامه «صبای مکران» از دوم آبان‌، با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی سیستان و بلوچستان و بازخوانی نقش مردم این خطه در تاریخ و فرهنگ ایران، پخش می شود. این برنامه با همکاری صدای مرکز سیستان و بلوچستان تولید شده و از رادیو صبا و صدای مرکز سیستان و بلوچستان پخش می‌شود.

این برنامه با نگاهی به پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه، جلوه‌هایی از میراث فرهنگی، آداب و رسوم بومی، سنت‌های ماندگار و داشته‌های تاریخی آن را روایت می‌کند، سرزمینی که نامش با روایت‌های اسطوره‌ای، تاریخ پرفرازونشیب و فرهنگ ریشه‌دار مردمانش گره خورده است.

این برنامه می‌کوشد با بازتاب روایت‌های محلی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده سیستان و بلوچستان، مخاطبان را با بخشی از تنوع فرهنگی ایران آشنا کند و نقش مردم این خطه را در پاسداشت میراث تاریخی و هویت ملی بازتاب دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند هر شب ساعت ۲۲، شنونده برنامه «صبای مکران» از رادیو صبا و صدای مرکز سیستان و بلوچستان باشند.

رادیو سراسری زیارت هم‌زمان با فرا رسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ویژه‌برنامه زنده «بعثت جهانی» را پخش می کند.

این برنامه با هدف تبیین نقش محوری استبداد و استعمار آمریکا در دخالت‌های آشکار و پنهان در ایران، پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای مهار قدرت منطقه‌ای ایران طراحی شده است.

«بعثت جهانی» به تهیه‌کنندگی سیدمهران کاظمی، گویندگی مهدی مقدم، ضمن مرور سه واقعه تاریخی مهم ۱۳ آبان (تبعید امام خمینی (ره) در سال ۴۳، تظاهرات دانش‌آموزی در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸)، به موضوعاتی، چون بازخوانی بدعهدی‌های آمریکا، زبان تهدید و زور استکبار، استقلال نظام اسلامی و اهمیت تبعیت از ولایت فقیه می‌پردازد.

از جمله بخش‌های این ویژه‌برنامه می‌توان به، گزارش میدانی از راهپیمایی، پخش سرود‌های حماسی، بخش کارشناسی تلفنی، ارتباط با مخاطبان از طریق تلفن و پیامک، بسته‌های صوتی پیرامون جنایات آمریکا در منطقه، تجلیل از شهدای مقاومت و گزارشی پیرامون بصیرت و دشمن‌شناسی دانش‌آموزان اشاره کرد.

گزارشگری این برنامه را سحر جلائیان و مهدی جعفرزاده بر عهده دارند.

ویژه‌برنامه زنده «بعثت جهانی» چهارشنبه ۱۳ آبان‌ از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، زنده از رادیو سراسری زیارت پخش می‌شود.

برنامه «دکتر سلام» با موضوع حذف قند و اجرای دکتر محمد طهماسبی از شبکه آموزش پخش می شود.

دکترغلامرضا محمدی فارسانی متخصص تغذیه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی دانشکده تغذیه به موضوع حذف قند می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی پخش می‌شود.