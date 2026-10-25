به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید شیروانی دوست با اشاره به آغاز عملیات کشت کلزا بیان کرد: بر اساس سطح ابلاغی الگوی کشت، برنامه‌ریزی برای کشت بیش از ۲۵۰ هکتار کلزا در فسا انجام شده است و در همین راستا، بذور ارقام دلگان و هایولا ۵۰ برای کشت در مزارع شهرستان حمل شده‌اند.

او با اشاره به ویژگی‌های ارقام هایولا ۵۰ و دلگان افزود: این رقم از ارقام نسبتاً زودرس کلزا با عملکرد مناسب و درصد روغن بالا به شمار می‌رود و میزان عملکرد نهایی آن به شرایط محیطی و نحوه مدیریت مزرعه بستگی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی فسا با تأکید بر اهمیت رعایت توصیه‌های فنی در مراحل کاشت بیان کرد: تهیه بستر مناسب بذر، انتخاب تاریخ کاشت مطلوب، تأمین به‌موقع آب و رطوبت کافی در زمان جوانه‌زنی، استفاده از ریزدانه‌کار برای قرارگیری بذر در عمقمناسب، تنظیم میزان مصرف بذر و استفاده از کود‌های پایه، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در استقرار مطلوب بوته‌ها و دستیابی به سبزشدن یکنواخت مزارع کلزا هستند.

شیروانی دوست در ادامه، بازه زمانی مناسب کاشت این محصول را از نیمه مهرماه تا نیمه آبان‌ماه عنوان کرد و بر ضرورت رعایت زمان مناسب کاشت و اجرای توصیه‌های کارشناسی برای افزایش بهره‌وری مزارع تأکید کرد.