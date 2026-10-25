



به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علی فرهادی، در جلسه بررسی و پایش وضعیت سامانه «فواد» (سامانه فوریت‌های اداری ۱۲۸) با اشاره به ماهیت خاص و ویژه خدمات این سازمان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی تصریح کرد: محدودیت‌ها و ذات فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اقتصادی، نوع ارائه خدمات سازمان تعزیرت حکومتی در بستر این سامانه را متفاوت کرده اما این امر نباید مانع تلاش‌ها برای ارتقای کیفی خدمات، رفع موانع و بهبود رضایتمندی مراجعان در سامانه فواد گردد.



در این جلسه، مقرر شد کارگروه‌های تخصصی پایش عملکرد سامانه فواد با تکیه بر تحلیل داده‌های آماری و احصای گلوگاه‌های معطل‌مانده، برنامه‌های عملیاتی خود را برای رفع کاستی‌های اجرایی تدوین و اجرا کنند.