رئیس بیمارستان سینا گفت: استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی، کمک به پزشکان در حل مشکلات تشخیصی و بهبود فرآیند‌های مدیریتی مراکز درمانی کمک کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدتقی طالبیان رئیس بیمارستان سینا در آیین رونمایی از نخستین تمبر یادبود هوش مصنوعی در حوزه سلامت با تأکید بر اهمیت توسعه هوش مصنوعی در نظام سلامت گفت: استفاده از این فناوری می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی، کمک به پزشکان در حل مشکلات تشخیصی و بهبود فرآیند‌های مدیریتی مراکز درمانی کمک کند و در نهایت، زمینه ارائه خدمات بهتر به بیماران را فراهم آورد. محمدتقی طالبیان افزود: بهره‌گیری هدفمند از هوش مصنوعی می‌تواند نقش مؤثری در رفع چالش‌های حوزه درمان داشته باشد.

وی با اشاره به فعالیت مراکز پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی گفت: در حال حاضر، مراکز پژوهشی در تخصص‌های مختلف، فعالیت‌هایی را در این زمینه دنبال می‌کنند؛ از جمله در حوزه اورولوژی، پژوهش‌هایی با استفاده از تحلیل ویژگی‌های چهره برای ارزیابی خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها، از جمله سرطان پروستات، در حال انجام است. طالبیان همچنین بر ضرورت سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی این فعالیت‌ها و شناسایی نیاز‌های واقعی پزشکان، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها تأکید کرد.

رئیس بیمارستان سینا با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در آموزش پزشکی گفت: این فناوری می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی، افزایش سرعت و ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان و دستیاران پزشکی کمک کند. وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد هماهنگی میان مراکز پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های تخصصی، زمینه استفاده هدفمندتر از هوش مصنوعی در حوزه درمان، پژوهش و آموزش فراهم شود.

طالبیان در آیین رونمایی از نخستین تمبر یادبود هوش مصنوعی در حوزه سلامت با تأکید بر اهمیت توسعه هوش مصنوعی در نظام سلامت گفت: استفاده از این فناوری می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی، کمک به پزشکان در حل مشکلات تشخیصی و بهبود فرآیند‌های مدیریتی مراکز درمانی کمک کند و در نهایت، زمینه ارائه خدمات بهتر به بیماران را فراهم آورد. محمدتقی طالبیان افزود: بهره‌گیری هدفمند از هوش مصنوعی می‌تواند نقش مؤثری در رفع چالش‌های حوزه درمان داشته باشد.

وی با اشاره به فعالیت مراکز پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی گفت: در حال حاضر، مراکز پژوهشی در تخصص‌های مختلف، فعالیت‌هایی را در این زمینه دنبال می‌کنند؛ از جمله در حوزه اورولوژی، پژوهش‌هایی با استفاده از تحلیل ویژگی‌های چهره برای ارزیابی خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها، از جمله سرطان پروستات، در حال انجام است. طالبیان همچنین بر ضرورت سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی این فعالیت‌ها و شناسایی نیاز‌های واقعی پزشکان، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها تأکید کرد.

طالبیان با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در آموزش پزشکی گفت: این فناوری می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی، افزایش سرعت و ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان و دستیاران پزشکی کمک کند. وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد هماهنگی میان مراکز پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های تخصصی، زمینه استفاده هدفمندتر از هوش مصنوعی در حوزه درمان، پژوهش و آموزش فراهم شود.

رئیس بیمارستان سینا از برنامه‌ریزی برای تبدیل رویداد هوش مصنوعی در سلامت به برنامه‌ای ملی و سالانه خبر داد. محمدتقی طالبیان با اشاره به سابقه ۱۵۶ ساله این بیمارستان گفت: هدف این رویداد، شناسایی و اولویت‌بندی نیاز‌ها و مشکلات بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه سلامت و فناوری و ارائه راهکار با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان است.

در ادامه این مراسم، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی را ابزاری برای کمک به پزشکان در تشخیص و درمان بیماری‌ها دانست و بر ضرورت حفاظت از داده‌های سلامت تأکید کرد. محمدحسین شیخی گفت: تحلیل تصاویر پزشکی و نتایج آزمایشگاهی با کمک هوش مصنوعی می‌تواند به توسعه پزشکی شخصی‌سازی‌شده و تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند؛ با این حال، محرمانگی اطلاعات بیماران و گمنام‌سازی داده‌ها باید از اصول اساسی توسعه این فناوری در نظام سلامت باشد.