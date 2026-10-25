به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی بیانگر پایداری نسبی جو در روز‌های آتی تا صبح چهارشنبه است که موجب افزایش ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پرتردد استان خواهد شد.

بر این اساس احتمال کاهش کیفیت هوا در برخی از ساعات در این مدت دور از انتظار نیست.

وضعیت هوای استان در این مدت عمدتا کمی تا قسمتی ابری و گاهی همراه با افزایش ابر و غبارمحلی پیش بینی می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو روز آینده روند کاهش دمای شبانه تداوم خواهد داشت.

با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها در روز‌های پایانی هفته یک سامانه ناپایدار بارشی از نواحی غربی وارد کشور خواهد شد و در صورت عدم تغییر خروجی نقشه‌های پیش یابی موجب رگبار و رعدوبرق و وزش باد در استان خواهد شد.