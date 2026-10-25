طرح توسعه انرژی‌های پاک در مدارس استان اردبیل از دو ماه پیش آغاز شده. از مجموع ۳۱۷ مدرسه هدف‌گذاری‌شده برای امسال، تاکنون ۳۰ مدرسه به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ظرفیت تولید برق هر یک از این نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلووات است و اجرای این طرح با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به شبکه برق و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی پاک در مدارس دنبال می‌شود.

امیر لامعی جوان، مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل با اشاره به تجهیز مدارس استان به پنل‌های خورشیدی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ مدرسه در استان اردبیل به پنل خورشیدی مجهز شده‌اند و ظرفیت این پنل‌ها از ۵ کیلووات آغاز شده و در یک مورد نیز ۱۸ کیلووات نصب شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در این حوزه افزود: ۴۵ پروژه در سطح شهر اردبیل قرار است انجام شود و هدف‌گذاری ما تجهیز ۳۱۷ مدرسه استان به پنل خورشیدی تا پایان آذرماه سال جاری است تا مدارس بیشتری از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل با اشاره به تأمین هزینه‌های این طرح ادامه داد: هزینه نصب پنل‌ها توسط سازمان انرژی‌های نو متقبل شده است و پنل‌ها علاوه بر تأمین انرژی، به کلاس آموزشی برای نسل آینده و دانش‌آموزان، تبدیل شده‌اند.

لامعی جوان در پایان با اشاره به مزایای انرژی‌های پاک یادآور شد: عدم آلودگی هوا، پایان‌ناپذیری و اثرگذاری مثبت بر طبیعت و جامعه از مزایای انرژی‌های پاک است و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند شکاف بین تولید و مصرف برق را پر کند؛ مدارس نیز یکی از بهترین مکان‌ها برای نصب سامانه‌های خورشیدی محسوب می‌شوند.