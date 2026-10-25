نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها و نهادهای بیگانه در کشور مصوب کردند مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت، هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است یک درجه تشدید شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور با ماده ۲۶ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۲۶ طرح مذکور آمده است: مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازات‌های حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است یک درجه تشدید می‌شود.

همچنین در تبصره طرح مذکور عنوان شد؛ اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکا و معاونان، امکان پذیر است.

لازم به ذکر است که در جریان بررسی این طرح، نمایندگان با پیشنهاد حذف ماده ۲۴ آن موافقت کردند.