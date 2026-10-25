رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از اصلاح یک نقطه پر خطر حادثه خیز محور مواصلاتی ارومیه به اشنویه با استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس و احکام توبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از اصلاح یک نقطه پر خطر حادثه خیز محور مواصلاتی ارومیه به اشنویه با استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس و احکام توبه خبر داد.

علی نژاد با اعلام خبر گفت: دستگاه قضایی استان برای کمک به امور عام المنفعه و برای اصلاح یک نقطه حادثه خیز جاده ارومیه به اشنویه که آمار تصادفات رانندگی آن بالاست با استفاده از ظرفیت احکام توبه با صدورحکمی از دادگاه صلح به مبلغ چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال کمک بزرگی به رفع این نقطه ادثه خیز کرد.

وی افزود: راهداری استان هم با همت مضاغف نسبت به اصلاح این نقطه حادثه خیز اقدام کرده و بحمدالله یکی از نقاط حادثه خیز این محور مواصلاتی صعب العبور اصلاح گردید.