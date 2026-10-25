سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه گفت: نیمه اول امسال بیش از یک میلیارد دلار کالا از مرز‌های استان کرمانشاه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مهدی رمضانی در جلسه کارگروه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد شش ماهه استان در حوزه تجارت خارجی گفت: ارزش عملیات تجاری استان در این مدت بیش از دو میلیارد دلار بوده که از این میزان، حدود یک میلیارد دلار مربوط به صادرات و یک میلیارد دلار مربوط به ترانزیت مبدا و مقصد بوده است.

وی ارزش صادرات استان در شش‌ماهه نخست امسال را یک میلیارد و ۳۹ میلیون دلار اعلام کرد که از نظر وزنی ۹ درصد و از نظر ارزشی ۳۱ درصد کاهش داشته و خاطرنشان کرد: با احتساب صادرات گاز، ارزش صادرات استان در این مدت به یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون دلار رسید.

رمضانی با اشاره به میزان واردات قطعی استان در شش ماهه امسال گفت: در این مدت ۱۳۸ میلیون دلار واردات قطعی انجام شده که از نظر ارزشی رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

سرپرست معاونت توسعه گمرک کرمانشاه با بیان اینکه تراز تجاری استان در نیمه اول امسال مثبت و به نفع صادرات بوده، گفت: سهم صادرات از فعالیت‌های گمرکی ۹۳ درصد و سهم واردات هفت درصد بوده است.

رمضانی درباره عملکرد مرز‌های استان نیز گفت: مرز پرویزخان با ۳۱۶ میلیون دلار صادرات رتبه نخست را از نظر میزان صادرات به خود اختصاص داده و پس از آن مرز‌های خسروی، سومار، شیخ‌صله و شوشمی به‌ترتیب بیشترین میزان صادرات را داشته‌اند.

وی میانگین تردد کامیون از مرز‌های استان را روزانه حدود ۱۲۳۲ دستگاه اعلام کرد و افزود: در برخی روزها، تردد کامیون‌ها به ۱۷۰۰ دستگاه نیز رسیده است.

رمضانی با اشاره به نقش مرز‌های کرمانشاه در تجارت ایران و عراق، خاطرنشان کرد: ۴۱ درصد صادرات زمینی ایران به عراق از طریق پنج مرز استان کرمانشاه انجام می‌شود.

به گفته این مسئول، ۶۱ درصد صادرات استان به بخش عربی عراق اختصاص دارد و مابقی به اقلیم کردستان عراق صادر می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه گمرک کرمانشاه، با اشاره به جایگاه صادراتی استان گفت: کرمانشاه در شش‌ماهه نخست امسال از نظر صادرات به عراق در میان استان‌های هم‌مرز با این کشور رتبه نخست را کسب کرده است.