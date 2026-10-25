\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u062b\u0627\u0645\u0646 \u0627\u0644\u062d\u062c\u062c \u067e\u0627\u06a9\u062f\u0634\u062a \u06af\u0641\u062a: \u0639\u0644\u062a \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u062f\u0627\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u060c \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0645\u062d\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0645\u0627\u062a \u063a\u06cc\u0631 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.