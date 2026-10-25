به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی دیشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: این سرشماری با تکیه بر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و تکمیل داده‌ها از طریق خوداظهاری اینترنتی و مراجعه حضوری به خانوارهای منتخب، با هدف ارتقای دقت آمارهای جمعیتی و بهبود برنامه‌ریزی برای توسعه استان اجرا می‌شود.

پارسی‌پور با اشاره به اهمیت آمار در تصمیم‌گیری‌های کلان و تخصیص منابع اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور که از سال ۱۳۳۵ آغاز شده، در دوره جدید با رویکرد ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود؛ رویکردی که زمینه تحول در نظام آماری کشور و دسترسی به اطلاعات به‌روزتر را فراهم می‌کند.

وی افزود: در شیوه‌های گذشته، بخش عمده اطلاعات از طریق مراجعه مأموران به منازل و تکمیل پرسش‌نامه‌ها جمع‌آوری می‌شد، اما در روش جدید، اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، از جمله ثبت احوال، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، نیروی انتظامی و شرکت پست، تجمیع و پس از بررسی و راستی‌آزمایی تکمیل می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد داده‌های مورد نیاز سرشماری از سامانه‌های موجود گردآوری شده است، گفت: در این طرح، اطلاعات مربوط به چهار محور اصلی جمعیت، مسکن، آموزش و فعالیت‌های اقتصادی خانوارها بررسی می‌شود. البته اطلاعات درآمدی خانوارها در این سرشماری دریافت نمی‌شود و اطلاعات اقتصادی به مواردی مانند وضعیت اشتغال و نوع فعالیت شغلی افراد محدود است.

خوداظهاری اینترنتی برای تکمیل اطلاعات خانوارها

پارسی‌پور با اشاره به اجرای مرحله خوداظهاری اینترنتی از ۲۵ مهرماه گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، جمعیت خراسان رضوی بیش از هفت میلیون نفر پیش‌بینی می‌شود و حدود ۱۰۰ هزار سرپرست خانوار در استان برای تکمیل یا اصلاح اطلاعات، پیامک دریافت خواهند کرد.

وی از خانوارهای منتخب خواست پس از دریافت پیامک مرکز آمار ایران، برای ثبت اطلاعات به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، موسوم به «دولت من»، مراجعه کنند و افزود: این پیامک‌ها بدون لینک هستند؛ بنابراین شهروندان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی باید از ورود به لینک‌های ناشناس و پیامک‌های مشکوک خودداری کنند.

وی همچنین درباره امکان اصلاح اطلاعات ثبت‌شده توضیح داد: شهروندان می‌توانند در صورت ناقص بودن اطلاعات یا بروز اشتباه، دوباره وارد سامانه شوند و اطلاعات خانوار خود را تکمیل یا اصلاح کنند. در صورت قطع اینترنت نیز امکان مراجعه مجدد و ادامه فرایند پیش‌بینی شده است.

مراجعه حضوری به خانوارهای منتخب در ۹۷ شهر و ۴۰۰ روستا

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله سوم سرشماری از روز اعلام‌شده در برنامه گفت: در این مرحله، مأموران برای تکمیل اطلاعات و راستی‌آزمایی داده‌های موجود به خانوارهای منتخب مراجعه می‌کنند و عملیات اجرایی تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت.

پارسی‌پور افزود: در این مرحله، حدود ۱۷ هزار خانوار در استان مورد مراجعه قرار می‌گیرند که بر اساس توضیحات ارائه‌شده، حدود ۶۰ درصد آنها شهری و ۴۰ درصد روستایی هستند. این مراجعات در مناطق منتخب ۹۷ شهر و حدود ۴۰۰ روستا از میان بیش از سه هزار روستای دارای سکنه استان انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: انتخاب مناطق و خانوارها بر اساس روش‌های علمی صورت گرفته است و قرار نیست مأموران به تمام منازل استان مراجعه کنند. همچنین برای اطمینان از صحت اطلاعات، در صورت ضرورت مراجعه مجدد انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اشاره به پیش‌بینی حدود ۲۰۰ مأمور سرشماری در استان، از جمله ۳۰ مأمور تلفنی، گفت: افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند یا برای ثبت اطلاعات با مشکل مواجه‌اند، می‌توانند از طریق فرمانداری شهرستان خود راهنمایی و کمک لازم را دریافت کنند.

پارسی‌پور همچنین از شهروندان خواست هنگام مراجعه مأموران، کارت شناسایی آنان را بررسی کنند؛ زیرا مأموران سرشماری با کارت شناسایی معتبر و جلیقه مخصوص در مناطق منتخب حضور خواهند یافت.

محرمانگی اطلاعات؛ تأکید بر استفاده آماری از داده‌ها

وی درباره نگرانی‌های احتمالی مردم در زمینه ثبت اطلاعات شخصی اظهار کرد: اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سرشماری برای تهیه آمار، انجام برآوردهای جمعیتی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای استفاده می‌شود و دریافت اطلاعات مالی و بانکی خانوارها در دستور کار این طرح نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اشاره به تأکید قانون مرکز آمار ایران بر محرمانگی اطلاعات، خاطرنشان کرد: داده‌های خانوارها برای شناخت وضعیت جمعیت و مسکن و کمک به تصمیم‌گیری‌های برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امکان به‌روزرسانی مستمر آمار جمعیت

پارسی‌پور یکی از مهم‌ترین مزایای سرشماری ثبتی‌مبنا را امکان به‌روزرسانی اطلاعات در فاصله‌های زمانی کوتاه‌تر دانست و گفت: در روش‌های گذشته، اطلاعات جمعیتی در مقطع مشخصی جمع‌آوری می‌شد و با گذشت زمان، جابه‌جایی جمعیت و تغییر شرایط سکونت می‌توانست از میزان انطباق داده‌ها با واقعیت بکاهد.

وی افزود: با تجمیع سامانه‌های اطلاعاتی و به‌روزرسانی مستمر داده‌ها، پس از تکمیل فرایند سرشماری، امکان تهیه گزارش‌های جدید جمعیتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، از جمله ماهانه، فراهم خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر مدیران و برنامه‌ریزان کمک کند.

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم آمار دقیق با بودجه‌ریزی و توزیع عادلانه امکانات گفت: شناخت درست جمعیت ساکن در شهرها، روستاها و مناطق مرزی، زمینه تخصیص متناسب اعتبارات و برنامه‌ریزی بهتر برای تأمین خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیازهای مناطق مختلف استان را فراهم می‌کند.

طرح آماری ویژه زائران مشهد در دستور کار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اشاره به شرایط خاص این استان و حضور گسترده زائران در مشهد مقدس اظهار کرد: اطلاعات مربوط به ورود و اقامت مسافران و زائران از طریق سامانه‌های مرتبط قابل بررسی است؛ با این حال، شناخت دقیق‌تر جمعیت شناور، به‌ویژه در دوره‌های اوج سفر، به اطلاعات تخصصی‌تری نیاز دارد.

پارسی‌پور افزود: پیشنهاد اجرای یک طرح آماری اختصاصی برای بررسی وضعیت زائران مشهد به مرکز آمار ایران ارائه شده است تا اطلاعات دقیق‌تری از تعداد زائران، زمان‌های اوج حضور و وضعیت اقامت آنان در دسترس برنامه‌ریزان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دستیابی به این اطلاعات می‌تواند در برنامه‌ریزی برای تأمین خدمات مورد نیاز زائران، مدیریت ظرفیت اقامتگاه‌ها و تقویت زیرساخت‌های گردشگری و زیارت مؤثر باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در پایان، با تأکید بر نقش مشارکت مردم در موفقیت این طرح گفت: هرچه اطلاعات ثبت‌شده دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر برای توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری و ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان افزایش می‌یابد.

بر اساس اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، پیش‌بینی شده است نتایج سرشماری در اسفندماه منتشر شود.