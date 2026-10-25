مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو بر پایش وضعیت بالینی بیماران و مدیریت مصرف فرآورده‌های متابولیک و رژیمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهرام شعیبی مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: تحویل فرآورده‌های متابولیک و رژیمی با ارائه نسخه پزشک و انجام ویزیت حداقل هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود تا وضعیت بالینی بیماران و سهمیه مصرف آنها به‌طور منظم پایش شود.

وی افزود: دریافت فرآورده‌های متابولیک علاوه بر نسخه پزشک و ویزیت دوره‌ای، مستلزم ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه حامی است.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مسئولان فنی داروخانه‌ها موظف‌اند الزامات تعیین‌شده را رعایت کنند و نظارت بر اجرای دستورالعمل در فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه TTAC و توزیع فرآورده‌ها بر عهده معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

شعیبی یادآور شد: اجرای این دستورالعمل با هدف پایش وضعیت بالینی بیماران، مدیریت سهمیه مصرف و ساماندهی توزیع فرآورده‌های متابولیک و رژیمی انجام می‌شود.