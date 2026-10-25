به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید خرّمی گفت: نیروگاه بادی با ظرفیت پیشنهادی ۲۰ مگاوات با مشارکت بخش خصوصی، در حاشیه مخزن سد سفیدرود ساخته می‌شود.

وی افزود: مذاکرات اولیه برای ساخت این نیروگاه با سرمایه‌گذاران، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره وری انرژی برق (ساتبا) و شرکت برق منطقه‌ای گیلان انجام شده و قرار است از سرمایه‌گذاری غیردولتی و الگوی BOO برای اجرای طرح استفاده شود.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان افزود: در این الگو، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح، ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه را بر عهده می‌گیرد و سرمایه اولیه از محل فروش برق به سرمایه گذار بازمی گردد.

وحید خرمی افزود: انجام مطالعات بادسنجی، ارزیابی فنی و اقتصادی، بررسی وضعیت حقوقی زمین محل استقرار توربین‌ها، رعایت ملاحظات بهره‌برداری از سد و الزامات زیست‌محیطی، ارزیابی ظرفیت شبکه برق، تهیه بسته سرمایه‌گذاری و پیگیری مجوز‌های قانونی از اقدامات ضروری برای پیشبرد این طرح است.

وی گفت: برای توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی، با اتکا به مطالعات پیشین، تهیه شرح خدمات تخصصی، همکاری با مشاوران و تدوین کتابچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مناطق مستعد شناسایی، ظرفیت یابی و جذب سرمایه‌گذار انجام شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان گفت: علاوه بر نیروگاه سفیدرود با ظرفیت ۸۷.۵ مگاوات که بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی گیلان است، نیروگاه بیجار با ظرفیت ۶.۳ مگاوات، نیروگاه تاریک با ظرفیت ۳ مگاوات، نیروگاه شیلوشت با ظرفیت ۵۰۰ کیلووات و نیروگاه سینه‌هونی با ظرفیت ۸۶۰ کیلووات از دیگر ظرفیت‌های برق‌آبی استان هستند.

وحید خرمی با بیان اینکه نیروگاه ناو با ظرفیت ۱۲۰ کیلووات به عنوان تنها نیروگاه برق‌آبی میکرو و مستقل از شبکه سراسری در استان فعالیت می‌کند، ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی گیلان را حدود ۱۰۰ مگاوات اعلام کرد.

ساخت این نیروگاه بادی در حاشیه مخزن سد سفیدرود با استفاده از الگو‌های نوین مشارکت بخش خصوصی می‌تواند ضمن کاهش اتکا به اعتبارات مستقیم دولتی، زمینه افزایش تولید برق پاک و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های انرژی استان گیلان را فراهم کند.