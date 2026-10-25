کوچ پاییزه عشایر خراسان جنوبی با توجه به نوع مراتع و وضعیت آب و هوایی به مراتع قشلاقی آغاز شد.

مدیرکل امور عشایر استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: عشایر استان با توجه به نوع مراتع و وضعیت آب و هوای هر منطقه کوچ پاییزه را آغاز می‌کنند و به مراتع قشلاقی خود کوچ می‌کنند.

خادمی نژاد با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری کوچ پاییزه خود را از آبان شروع می‌کنند و تا اواخر اردیبهشت ادامه می‌دهند گفت: معمولا کوچ پاییزه عشایر، درون استانی است و حدود ۵۰۰ خانوار نیز خارج استانی و معمولا به سیستان و بلوچستان کوچ می‌کنند.

به گفته وی عشایر شهرستان نهبندان در کوچ پاییزه به شهرستان زابل و بالعکس جابه‌جا می‌شوند.

مدیرکل امور عشایر استان افزود: جمعیت دام عشایر استان را یک میلیون و ۱۳ هزار و ۴۹۳ رأس اعلام کرد.

خادمی نژاد افزود: همچنین کوچ عشایر شهرستان‌های سربیشه، قاینات، زیرکوه، طبس، درمیان و خوسف در محدوده همان شهرستان‌ها انجام می‌شود.

وی گفت: با توجه به جابه‌جایی دام‌ها در مسیر کوچ، رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای، کنترل حمل‌ونقل و توجه به وضعیت سلامت دام‌ها می‌تواند در کاهش خطر انتقال و شیوع بیماری تب برفکی مؤثر باشد.