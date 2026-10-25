معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجلاسیه شهدای اهل سنت گلستان در یادمان شهدای گمنام آق‌قلا گفت: گلستان از ظرفیت ارزشمندی در زمینه همزیستی اقوام و مذاهب برخوردار است و در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و در دشواری‌ها نیز پشتیبان هم هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار حسین معروفی اظهار کرد: انس و الفت، برادری، همدلی و غمخواری مردم این استان، جلوه‌ای از وحدت واقعی است که می‌تواند به الگویی برای تقویت همبستگی در سراسر کشور تبدیل شود.

معروفی با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی، حفظ همدلی و انسجام ملی را ضروری دانست و گفت: دشمنان تلاش می‌کنند این همبستگی را کمرنگ کنند؛ از این رو، مردم باید با حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف، زمینه تقویت اقتدار ملی را فراهم کنند.

معروفی با اشاره به ارتباط میان انسجام اجتماعی و توان دفاعی کشور اظهار کرد: پشتیبانی مردم از مدافعان کشور و دستگاه دیپلماسی، از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی است و می‌تواند به تقویت موقعیت ایران در مذاکرات و دفاع از حقوق ملت منجر شود.