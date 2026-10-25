کتابخانه مرکز مطالعات وزارت امور خارجه که در تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، دوباره بازگشایی شد .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کتابخانه مرکز مطالعات وزارت امور خارجه که در تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، دوباره بازگشایی شد .

آقای خطیب زاده معاون وزیر خارجه کشورمان این خصوص گفت: کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه در سال ۱۳۱۰ تاسیس شده و از آن زمان، یک روز هم وقفه نداشته تا روزی که رژیم صهیونیستی به سبک مغول‌ها حمله و در روند جاری آن اختلال ایجاد کرد و برخی کارکنان این کتابخانه، زخمی شدند.

معاون وزیر امور خارجه: نخستین بار، برنامه جاری این کتابخانه که تخصصی‌ترین کتابخانه روابط بین الملل کشور است، یک سال، دچار وقفه شد. آن چه امروز بازگشایی می‌کنیم بسیار بهتر از تصور است