محمد علی ثابت‌قدم در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درباره میزان پیشرفت تکمیل ورزشگاه آزادی و زمان احتمالی بهره برداری از این مجموعه افزود: امیدوارم مواردی، چون کاشت چمن و نصب صندلی را به میزان مناسبی برسانیم. پروژه از اوایل مرداد ۱۴۰۳ آغاز شد در بخش ضلع غربی ۲۳ درصد کار پیش رفت. مسابقات لیگ را تا پایان خرداد ۱۴۰۴ داشتیم و نمی‌شد کار‌های ورزشگاه را پیش برد. پس از تحمیل شدن عوارض جنگ، کارمان از اوایل شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد و تا اسفند ماه ادامه داشت. پس از آن کارمان را از خرداد شروع کردیم.

وی در ادامه گفت: باید پروژه را اواخر آذر یا اوایل دی به پایان می‌رساندیم که با تمام فراز و فرود‌ها پیش می‌رود. مسائلی، چون جنگ و جام جهانی هم در این مدت داشتیم. به‌عنوان کارشناس فنی می‌گویم که مقیاس هزینه‌ای و زمانی پروژه قابل قبول بوده است. ورزشگاه آزادی ایمن‌سازی شده است و بهره‌برداری اولیه استادیوم در اواخر آذر یا اوایل دی ماه امسال انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در مورد الزام مسقف کردن ورزشگاه آزادی عنوان کرد: این مسئله در استاندارد‌های A کنفدراسیون فوتبال آسیا قید شده است. مانعی برای این اتفاق نیست و می‌توان آن را به موازات بهره‌برداری پروژه پیش بُرد. فدراسیون فوتبال برای مسقف کردن ورزشگاه یک بازه زمانی در نظر گرفته است. البته ورزشگاه‌ها باید در اختیار باشگاه‌ها باشد، اما استادیوم آزادی یک پروژه ملی است و شاید در اختیار باشگاه خاصی قرار نگیرد.