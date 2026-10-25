به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود میرفیضی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت‌زنی در سطح شهرستان شوش به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار تخم‌مرغ مشکوک شدند.

وی بیان کرد: ماموران انتظامی پس از توقف این کامیون در بازرسی از آن، مقدار ۳۷۸ هزار کیلوگرم تخم‌مرغ قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تخم‌مرغ کشف‌شده را حدود ۱۴۴ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با بیان اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان خواست درصورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به سرعت با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

مرزبانان مستقر در گذرگاه مرزی شلمچه، دی ماه سال گذشته هنگام کنترل دروازه تجاری، به یک دستگاه کامیون که قصد خروج از کشور را داشته مظنون شده و به سرعت آن را متوقف کردند. مرزبانان در بازرسی از یک کامیون توقیف شده ۲۰ تن تخم مرغ که فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده را کشف کردند.