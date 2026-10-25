به گفته مدیر ستاد مردمی دیه سیستان و بلوچستان همزمان با آغاز دهه فاطمیه زمینه آزادی ۱۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در استان سیستان و بلوچستان با تلاش ستاد دیه استان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی میرامامی گفت: از مجموع مددجویان آزاد شده، هفت نفر از زندان زاهدان، دو نفر از سراوان و یک نفر از چابهار بودند. همچنین از نظر نوع محکومیت، پنج نفر دارای بدهی مالی، چهار نفر محکوم به پرداخت مهریه و یک نفر بابت نفقه در زندان به سر می‌بردند.

وی افزود: مجموع بدهی این ۱۰ مددجو ۲۴۰ میلیارد تومان بود که با پذیرش اعسار به مبلغ ۲۳۳ میلیارد تومان، گذشت شکات به میزان سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و پرداخت سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی ستاد مردمی دیه استان، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

مدیر ستاد مردمی دیه سیستان و بلوچستان بیان کرد: همچنین با مساعدت یکی از بانک‌های استان در اقدامی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی در آزادی دو نفر از مددجویان مشارکت کرد و تعدادی بسته معیشتی نیز به زندانیان آزاد شده اهدا کرد تا بخشی از نیاز‌های معیشتی آنان و خانواده‌هایشان پس از بازگشت به جامعه تأمین شود.