طرح حفاظت، نگهداشت فضای سبز و صیانت از درختان کهن‌سال باغ جهانی فین کاشان در فهرست طرح‌های نشان‌دار مالیاتی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان گفت:طرح مشارکت مؤدیان مالیاتی، گامی مؤثر در حفاظت از درختان کهن‌سال و فضای سبز باغ جهانی فین است که مشارکت مؤدیان مالیاتی می‌تواند گامی مؤثر در حفاظت از درختان کهن‌سال و فضای سبز مجموعه جهانی باغ تاریخی فین باشد.

علیرضا عبدالله زاده ادامه داد: صیانت از این سرمایه ملی و جهانی، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و تأمین منابع مالی پایدار برای نگهداری و حفاظت از فضای سبز آن است و این اقدام را گامی مؤثر در راستای تأمین منابع مالی موردنیاز برای حفاظت از این میراث ارزشمند دانست.

وی با تأکید بر نقش مشارکت فعالان اقتصادی در حفاظت از میراث‌فرهنگی افزود: قرار گرفتن این طرح در فهرست طرح‌های نشان‌دار مالیاتی، فرصت ارزشمندی برای مؤدیان مالیاتی و صاحبان مشاغل فراهم می‌کند تا در چارچوب ضوابط مربوط، در تأمین منابع مالی موردنیاز برای نگهداری و حفاظت از باغ فین مشارکت داشته باشند و سهمی در پاسداری از این میراث ماندگار ایفا کنند.

وی گفت:مؤدیان مالیاتی می‌توانند هنگام اجرای فرایند پرداخت مالیات و مطابق ضوابط مربوط، با انتخاب گزینه «طرح‌های نشان‌دار مالیاتی» و سپس انتخاب طرح مرتبط با «باغ فین کاشان»، در این اقدام ارزشمند مشارکت کنند.

باغ فین کاشان، یکی از مهم‌ترین و زیباترین باغ‌های تاریخی ایران، ۱۵ آذر ۱۳۱۴ خورشیدی با شماره ثبت ۲۳۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

این باغ به عنوان بخشی از مجموعه باغ‌های ایرانی، ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ (مطابق با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱ میلادی) در سی و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در پاریس، در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.