عملیات اجرایی بزرگ‌ترین سایت چندمنظوره مینی‌گلف و کروکت کشور، با مساحت ۶ هزار مترمربع، در استان البرز آغاز شد؛ طرحی که با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فراهم‌کردن بستر فعالیت در رشته‌های متنوع ورزشی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، این مجموعه شامل ۱۸ میدان مینی‌گلف، یک زمین کروکت با استانداردهای جهانی و ساختمان اداری به مساحت ۲۵۰ مترمربع خواهد بود.

مینی‌گلف و کروکت از رشته‌های ورزشی مبتنی بر دقت، تمرکز و مهارت هستند که توسعه زیرساخت‌های تخصصی آن‌ها می‌تواند زمینه آموزش، تمرین و برگزاری رقابت‌های ورزشی را فراهم کند.

احداث این مجموعه، گامی در مسیر گسترش تنوع امکانات ورزشی استان البرز به شمار می‌رود و می‌تواند فرصت تازه‌ای برای آشنایی علاقه‌مندان، به‌ویژه نسل جوان، با این رشته‌ها ایجاد کند.

تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، در کنار فراهم‌کردن امکانات استاندارد و برنامه‌ریزی برای آموزش و فعالیت ورزشکاران، می‌تواند به توسعه مینی‌گلف و کروکت در استان و افزایش ظرفیت‌های ورزشی البرز کمک کند.

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