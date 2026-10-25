مرکز مبادله ایران سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه، میزبان صد و پنجاه و نهمین حراج شمش طلا با حضور خریداران و فروشندگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز مبادله اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۴ آبان‌ماه نسبت به ثبت‌نام و واریز وجه‌الضمان اقدام کنند.

همچنین واریز ۵۰ میلیارد ریال (معادل ۵ میلیارد تومان) به ازای هر قطعه شمش، دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب و تطابق با شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله از الزامات حضور در این حراج است.

گروه‌های مجاز برای خرید شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و سکو‌های برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر هستند. همچنین هر خریدار مجاز است در طول یک هفته تقویمی حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا خریداری کند.