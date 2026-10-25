سهیل سجادی از میبد با کسب ۶ امتیاز، عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج با حضور بیش از ۵۰ شطرنج‌باز از چند شهرستان کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات شطرنج به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، با حضور بیش از ۵۰ شطرنج‌باز از شهرستان‌های یزد، میبد، اردکان، تهران، درود و خرم‌آباد در مجموعه ورزشی شهیدیه میبد برگزار شد.

علی ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان میبد، هدف از برگزاری این رقابت‌ها را توسعه ورزش شطرنج و فراهم کردن فرصت رقابت میان شطرنج‌بازان شهرستان‌های مختلف عنوان کرد. وی افزود: شرکت‌کنندگان در این مسابقات در هفت دور و به روش سوئیسی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت‌ها، سهیل سجادی از میبد با کسب ۶ امتیاز به مقام قهرمانی رسید و محسن زارع با ۵.۵ امتیاز عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد.

همچنین مبین حسنی، عرفان شیرازی‌زاده و امیرعابس اخگری، هر سه از یزد، به‌ترتیب مقام‌های سوم تا پنجم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.