تجهیزات ورزشی و اداری در شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان گفت: تجهیزات و اقلام ورزشی به ارزش ۵ میلیارد تومان در میان ۱۲ شهرستان استان توزیع شد.

ولی‌پور گفت: این توزیع گسترده با هدف ترویج فرهنگ ورزش، تقویت زیرساخت‌های ورزشی در سطح شهرستان‌ها و به‌ویژه مناطق روستایی و با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی در دسترسی به امکانات ورزشی صورت گرفته است.

وی همچنین تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فراهم آوردن بستری مناسب برای بهره‌مندی تمامی اقشار جامعه از امکانات ورزشی، از اولویت‌های اصلی و راهبردی اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در سال جاری محسوب می‌شود.