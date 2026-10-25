دو عضو مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان ماکو موفق به کسب دیپلم افتخار بیست و پنجمین مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» ژاپن شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دو عضو مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان ماکو موفق به کسب دیپلم افتخار بیست و پنجمین مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» ژاپن شدند.

بیست‌وپنجمین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» (JQA) ژاپن با موضوع «بیایید به صدای زمین گوش کنیم» و با هدف جلب توجه کودکان و نوجوانان به حفاظت از طبیعت و بازتاب نگاه آنها به چالش‌های زیست‌محیطی برگزار شد.

در این رویداد ۹ هزار و ۹۰۷ اثر از ۷۲ کشور جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با ارسال ۲۸۰ اثر در آن مشارکت داشت.