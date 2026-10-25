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کارشناس هواشناسی ایلام از پایدار بودن جو استان تا روز چهارشنبه و ورود سامانه بارشی جدید از اواخر هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام، با اشاره به بررسی نقشهها و الگوهای پیشیابی گفت: جو استان تا روز چهارشنبه پایدار است و بارندگی در سطح استان نداریم.
وی افزود: وضعیت دمای استان تقریباً در محدوده معمول قرار دارد؛ البته شبهای نسبتاً سرد در نواحی سردسیر داریم که دمای شبانه حدود ۲ تا ۳ درجه زیر حد معمول است.
احمدینژاد تصریح کرد: انتظار داریم از اواخر روز چهارشنبه و اوایل پنجشنبه، سامانه بارشی جدیدی وارد استان شود که تا اوایل هفته آینده تداوم دارد.
کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات الگوهای جوی، پس از تثبیت این سامانه، طی روزهای آینده اطلاعرسانی و هشدارهای لازم درباره آن منتشر خواهد شد.