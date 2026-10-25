ظرفیت‌های اقتصادی بخش خلیفان مهاباد و ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های معدنی، کشاورزی، دامداری و گردشگری این منطقه، در نشست بررسی مشکلات آن با حضور استاندار آذربایجان غربی مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، در ادامه سفر خود به شهرستان مهاباد، با حضور در شهر خلیفان و شرکت در جلسه‌ای در سالن جلسات بخشداری، مسائل و مشکلات مردم این منطقه را بررسی کرد.

استاندار آذربایجان غربی در این جلسه، بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی معادن و ایجاد شهرک‌های کشاورزی و صنعتی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در این منطقه تأکید کرد.

رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی، گردشگری و سایر توانمندی‌های منطقه خلیفان اظهار کرد: میزان کمک اختصاص‌یافته به این شهر از بودجه تعیین‌شده فراتر رفته است؛ به‌طوری‌که از مجموع ۱۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب، ۲۶ میلیارد تومان کمک شده که معادل ۱۲۰ درصد اعتبار تعیین‌شده است.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران افزود: مسئولان باید با تمام توان، بستر لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و تسهیل امور مربوط به آن فراهم کنند.

استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: راه‌اندازی شهرک کشاورزی، ایجاد شهرک صنعتی و فعال‌سازی معادن منطقه، با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌تواند فرصت مناسبی برای اشتغال‌زایی و افزایش درآمد مردم فراهم کند.

رحمانی بر لزوم رسیدگی به مشکلات و مطالبات مردم منطقه، از جمله راه‌اندازی مرکز توزیع کود، تأمین فیبر نوری و توسعه دسترسی به اینترنت در روستاها، تکمیل مدارس روستایی، جمع‌آوری مدارس کانکسی با مشارکت خیرین و رفع مشکلات سیستم‌های گرمایشی مدارس تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از خیرین و بخش خصوصی اظهار داشت: مسئولان نباید اجازه دهند بروکراسی اداری و کاغذبازی‌های غیرضروری، خیرین و سرمایه‌گذاران را از مشارکت در امور عام‌المنفعه و فعالیت‌های توسعه‌ای دلسرد و ناامید کند.

استاندار آذربایجان غربی از مسئولان خواست با تقویت تعامل و همکاری با خیرین، زمینه را برای توسعه مدارس خیرساز، بهبود زیرساخت‌های آموزشی و گسترش فضا‌های ورزشی فراهم کنند و با تسهیل فرآیند‌های اداری، مسیر مشارکت مؤثر خیرین و بخش خصوصی در پیشبرد امور عمرانی و خدماتی را هموار سازند.

تأکید امام جمعه خلیفان بر خدمت‌رسانی صادقانه

ماموستا محمود شیرین، امام جمعه خلیفان نیز در این جلسه با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور کشورمان گفت: آقای پزشکیان با سخنرانی خود بار دیگر به جهانیان نشان داد که مردم ایران، مردمی ایثارگر و مقاوم هستند و در برابر ظلم و تجاوز سر خم نمی‌کنند.

وی افزود: مسئولان نیز باید با الگوگیری از مکتب قائد شهید امت، در مسیر ایستادگی، دفاع از اسلام و خدمت صادقانه و جهادگونه به مردم گام بردارند.

امام جمعه خلیفان با اشاره به افتتاح طرح‌های ورزشی و سایر طرح‌ها در مناطق کمتر برخوردار خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها بیانگر آن است که در ایران اسلامی هیچ مسیری برای خدمت‌رسانی دور نیست و مسیر توسعه، عمران و آبادانی هیچ‌گاه مسدود نمی‌شود.





ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مرزی

سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با کشاورزی، راه‌های ارتباطی و روستایی، آب و فاضلاب، برق، ورزش، تلفن همراه و اینترنت، بر ضرورت توجه بیشتر به نیاز‌های بخش خلیفان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و دامداری این منطقه گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم بخش خلیفان داشته باشد.

ستوده، راه‌اندازی مرکز توزیع کود، احداث جایگاه سوخت، صدور مجوز فعالیت در زمینه بذر اصلاح‌شده، واگذاری مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ناحیه صنعتی، راه‌اندازی راهدارخانه و توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت و درمان را از جمله نیاز‌های مهم مردم این منطقه عنوان کرد.

مهاجرت معکوس با تکمیل زیرساخت‌های روستایی

محمدصادق امیر عشایری، فرماندار ویژه مهاباد نیز با اشاره به جمعیت ۱۴ هزار و ۴۸۰ نفری بخش خلیفان و وجود ۱۰۶ روستا در این بخش، بر ضرورت رفع مشکلات آموزشی، زیرساختی و خدماتی تأکید کرد.

وی برچیده‌شدن مدارس کانکسی، تکمیل مدارس نیمه‌تمام و تأمین سیستم‌های گرمایشی مدارس روستایی با توجه به شرایط کوهستانی منطقه را از جمله اولویت‌ها برشمرد.

امیر عشایری همچنین فراهم‌کردن زمینه گازرسانی به روستا‌ها و تسهیل و توسعه زیرساخت‌های حوزه راه را از عوامل مؤثر در بهبود شرایط زندگی مردم و فراهم‌شدن زمینه مهاجرت معکوس به بخش خلیفان دانست.

وی در ادامه، رفع مشکلات تنش آبی و توسعه طرح‌های احداث دیوار ساحلی را از دیگر ضرورت‌های این بخش عنوان کرد.

در این نشست، ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری خلیفان و همچنین نیاز‌های مردم در حوزه‌های اشتغال، کشاورزی، صنعت، راه، آموزش، آب، انرژی و خدمات درمانی مورد توجه قرار گرفت.