به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «اسب رویایی» به کارگردانی یوروس لین، امشب ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش می شود.

فیلم سینمایی «اسب رویایی» به نویسندگی نیک مک لی و تهیه کنندگی کاتلین باتلر، درباره گونه‌ای متفاوت از اسبی مسابقه‌ای به نام دریم است که توسط گارسونی به نام جن ووکز در شهری کوچک در ولز پرورش یافته است. در حالی که جن هیچ تجربه و پولی ندارد، همسایه‌ها و هم محلی‌ها را متقاعد می‌کند که بخشی از حقوقشان را به عنوان سرمایه گذاری بدهند و پولی جمع کنند تا بتواند دریم را بزرگ کند و در مسابقه‌های اسب سواری شرکت دهد.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان تونی کولت، اوون تیال، کارل جانسون، آلن دیوید، دیمین لوئیس و کاروین گلین را نام برد.

مستند «مجید + ۱»، امروز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۱۵، بازپخش می شود.

مستند «مجید + ۱» با روایت زندگی مجید، فردی دارای سندروم داون، به دشواری‌هایی می‌پردازد که او در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی، به‌واسطه واکنش‌های دیگران با آنها روبه‌رو می‌شود.

این مستند به زندگی مجید، فردی دارای سندروم داون، اختصاص دارد و چالش‌های او را در زندگی اجتماعی و مواجهه با نگاه و واکنش دیگران به تصویر می‌کشد.

بیستمین قسمت فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» به جهان هنری افسانه مدیر امانی می‌پردازد، هنرمندی که در طراحی و بافت پارچه، دگرگونی‌های محیط پیرامون و پیامد‌های توسعه شهری را به زبان هنر بازتاب می‌دهد.

افسانه مدیر امانی، طراح و بافنده پارچه و فرش، بیش از سه دهه در این حوزه فعالیت حرفه‌ای داشته است. ساختمان‌های در حال ساخت و تخریب و درختانی که در مسیر توسعه شهری از بین می‌روند، از مضامین اصلی آثار او هستند؛ تصاویری از تغییر چهره شهر و طبیعت که در تار و پود بافته‌هایش شکل می‌گیرند.

مدیر امانی، فارغ‌التحصیل رشته صنایع دستی، دارنده نشان درجه یک هنری در طراحی و بافت پارچه، نشان هنری یونسکو و تقدیرنامه شورای عالی صنایع دستی ایران است. حضور در جمع ۳۰ فینالیست نهایی جایزه صنایع‌دستی بنیاد لووه (Loewe Foundation Craft Prize) در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز از دستاورد‌های حرفه‌ای او به شمار می‌رود. او همچنین در زمینه آموزش طراحی پارچه در دانشگاه علم و فرهنگ فعالیت داشته است.

مستند «اندک جایی برای زیستن» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی شبنم قلی‌خانی، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون، امشب ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو پخش و فردا ساعت ۱۵، بازپخش می شود.