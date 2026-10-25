معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی از صدور خودکار دست‌کم ۱۰ هزار مجوز کسب‌وکار در هفته اول آبان خبر داد؛ مجوز‌هایی که با وجود پایان مهلت قانونی، به دلایل ناموجه صادر نشده‌اند.

زمانیان، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درگفتگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به تکلیف این معاونت برای صدور خودکار مجوز‌های کسب‌وکار در صورت تأخیر غیرموجه دستگاه‌ها گفت: اگر متقاضی در مهلت تعیین‌شده، مجوز خود را دریافت نکند و دلایل عدم صدور آن نیز به وی اعلام نشود، وزارت اقتصاد موظف است به‌صورت مستقیم برای صدور مجوز اقدام کند.

وی افزود: ترجیح ما این است که دستگاه‌های مسئول در همان مهلت مقرر، مجوز‌ها را صادر کنند و نیازی به صدور خودکار از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور نباشد؛ چراکه این موضوع ممکن است در ادامه فعالیت کسب‌وکار‌ها و تعامل صاحبان مجوز با دستگاه‌های مربوط، مشکلاتی ایجاد کند.

مرتضی زمانیان با بیان اینکه تعداد قابل‌توجهی از مجوز‌ها با وجود پایان مهلت قانونی همچنان صادر نشده‌اند، اظهار کرد: چند هفته پیش به‌صورت عمومی اعلام کردیم که در حال تعامل با دستگاه‌ها هستیم و اگر آنها برای صدور مجوز‌ها اقدام نکنند، ناچار به صدور خودکار خواهیم بود. برخی دستگاه‌ها همکاری کردند و بخشی از مجوز‌های معوق نیز صادر شد.

وی ادامه داد: با توجه به وعده‌ای که برای هفته اول آبان داده بودیم، در این هفته دست‌کم ۱۰ هزار مجوز را که تأخیر در صدور آنها دلیل موجهی ندارد، به‌صورت خودکار صادر خواهیم کرد.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرد: دریافت‌کنندگان این مجوز‌ها از تمام حقوق قانونی صاحبان مجوز و فعالان کسب‌وکار برخوردارند و مسئولیت حقوقی ناشی از تأخیر غیرموجه در صدور مجوز نیز بر عهده دستگاهی است که در انجام وظیفه خود تعلل کرده است.

زمانیان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌هایی که همچنان در صدور مجوز‌ها تأخیر دارند، نیازی به تکرار این اقدام نباشد و گفت: در غیر این صورت، صدور خودکار مجوز‌ها در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد یافت. ­