به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان امدادی و اجرایی استان، در میان روستاییان آسیب‌دیده از سیلاب شهرستان سلماس حضور یافت و از نزدیک در جریان شرایط زندگی خانواده‌های گرفتار سیلاب، خسارات وارد شده و نیاز‌های ضروری آنان قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید بر بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی و امدادی برای رسیدگی فوری به مشکلات سیل‌زدگان تأکید کرد و دستور لازم را برای تسریع در امدادرسانی و پیگیری وضعیت روستا‌های آسیب‌دیده صادر کرد.

پس از بارش‌های سیل‌آسای هفته گذشته روستا‌های کانیان، شوریک، شکریازی و مافی‌کندی در شهرستان سلماس با خسارات ناشی از سیلاب مواجه شدند.