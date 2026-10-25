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استاندار آذربایجانغربی با حضور در مناطق سیلزده سلماس. از نزدیک پای درد دل روستاییان نشست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با همراهی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان امدادی و اجرایی استان، در میان روستاییان آسیبدیده از سیلاب شهرستان سلماس حضور یافت و از نزدیک در جریان شرایط زندگی خانوادههای گرفتار سیلاب، خسارات وارد شده و نیازهای ضروری آنان قرار گرفت.
استاندار آذربایجانغربی در این بازدید بر بسیج همه ظرفیتهای اجرایی و امدادی برای رسیدگی فوری به مشکلات سیلزدگان تأکید کرد و دستور لازم را برای تسریع در امدادرسانی و پیگیری وضعیت روستاهای آسیبدیده صادر کرد.
پس از بارشهای سیلآسای هفته گذشته روستاهای کانیان، شوریک، شکریازی و مافیکندی در شهرستان سلماس با خسارات ناشی از سیلاب مواجه شدند.