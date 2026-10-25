استاندار آذربایجان‌غربی گفت: کاهش زمان و هزینه تردد و تبدیل مرز بازرگان ماکو به دروازه اقتصادی کشور، از اهداف اصلی اجرای طرح ساماندهی این مرز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اجرای کامل مصوبات ساماندهی مرز بازرگان گفت: کاهش زمان و هزینه تردد و تبدیل این مرز به دروازه اقتصادی کشور، دو هدف اساسی این طرح است.

رضا رحمانی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با اشاره به اهمیت راهبردی مرز بازرگان در تجارت کشور، بر تکمیل زیرساخت‌های پایانه، ایجاد پس‌کرانه و راه‌اندازی دستگاه ایکس‌ری تأکید کرده و افزود: تسریع در اقدامات دستگاه‌های مسئول برای تسهیل تردد ناوگان تجاری در دستورکار است.

وی همچنین پایداری سامانه‌های گمرکی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، فیبر نوری و تأمین برق اضطراری را از الزامات مدیریت کارآمد مرز دانسته و خاطرنشان کرد: رفع مشکلات زیرساختی با راهکار‌های اصولی و استاندارد ممکن خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مرز بازرگان باید به‌صورت شبانه‌روزی فعال باشد، تسهیل صدور کارت سوخت ناوگان مرزی را ضروری دانسته و افزود: همه دستگاه‌های مسئول باید متناسب با این ضرورت، حضور مستمر داشته باشند و اجرای مصوبات را با جدیت دنبال کنند.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از مرز ساری‌سو اضافه کرد: ایجاد شهرک و مجتمع خدمات بین‌راهی در ایواوغلی نیز با هدف ارتقای خدمات به ناوگان عبوری و تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه در دستورکار قرار گرفته است.

وی در پایان با تأکید بر نظارت مستمر بر روند اجرای مصوبات ساماندهی مرز بازرگان، افزود: ساماندهی این مرز، علاوه بر رونق اقتصادی استان، منافع ملی کشور را نیز تأمین می‌کند.