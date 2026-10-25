به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اهمیت اجرای این پیمایش گفت: بیماری‌های غیرواگیر حدود ۸۰ درصد بار بیماری‌ها و مرگ‌ومیر را به خود اختصاص می‌دهند؛ ازاین‌رو، شناسایی وضعیت این بیماری‌ها و بررسی عوامل خطر مرتبط با آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شریفی افزود: در این پیمایش، سه محور اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها، بررسی وضعیت بیماری‌های غیرواگیر در سطح کشور و استان است که نتایج حاصل از این بررسی می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی و طراحی برنامه‌های بهداشتی و درمانی در سال‌های آینده قرار گیرد.

وی با اشاره به بررسی عوامل خطر مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر تصریح کرد: عواملی همچون چاقی، به‌ویژه چاقی شکمی، کم‌تحرکی و تغذیه نامناسب در این پیمایش مورد بررسی قرار می‌گیرند تا تصویری دقیق‌تر از وضعیت بیماری‌های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آنها در دوران پساکرونا به دست آید.

وی از شهروندانی که در این طرح انتخاب می‌شوند خواست با پرسشگران همکاری کنند تا اطلاعات موردنیاز برای برنامه‌ریزی‌های بهداشتی به‌درستی جمع‌آوری شود.

مسئول اجرای طرح پیمایش و غربالگری عمومی در استان نیز گفت: در قالب این طرح، ۶۰ خوشه در استان انتخاب شده است و اطلاعات حدود ۶۰۰ نفر از طریق پرسشگری جمع‌آوری خواهد شد.

رشیدپور افزود: پرسشگران بر اساس خوشه‌های تعیین‌شده و به‌صورت تصادفی به منازل برخی از شهروندان مراجعه می‌کنند و پرسش‌هایی درباره سبک زندگی، عادات و رفتار‌های مرتبط با سلامت، مصرف دخانیات و سایر عوامل خطر مطرح خواهند کرد.

وی در پایان بر اهمیت مشارکت شهروندان منتخب در این پیمایش تأکید کرد و خواستار همکاری آنان با عوامل اجرایی طرح شد.