سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان مشمول طرح متعهدین خدمت، پس از پایان تعهد و گذراندن دوره رزم مقدماتی، کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی فرهادی امروز گفت : معلمان مشمول طرح متعهدین خدمت، پس از پایان تعهد و گذراندن دوره رزم مقدماتی، کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند، نه کارت معافیت زمان صلح.

وی همچنین افزود : مدت دوره رزم مقدماتی با هماهنگی‌های انجام‌شده ، از دو ماه به یک هفته کاهش یافته است؛ البته این دوره در پاییز و زمستان امسال و با مراجعه به سپاه استان یا شهرستان برگزار می‌شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت : آموزش‌وپرورش برای تأمین اعتبار و هماهنگی‌های لازم اقدام کرده است، ادارات آموزش‌وپرورش نیز برای جبران کلاس‌های غیبت معلمان همکاری خواهند کرد.

فرهادی افزود: محتوای دوره برای معلمان ، شامل : آموزش‌های جنگ نرم، جنگ شناختی و مباحث مقدماتی نظامی است که پس از پایان دوره ، کارت پایان خدمت برای مشمولان صادر خواهد شد.