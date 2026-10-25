فرماندار شهرستان بیله‌سوار گفت: شامگاه دیروز در پی بارش رگباری باران و تگرگ، سیل از بالادست روستای فولادلو در شهرستان بیله‌سوار جاری شد و روستاهای اودولو، قره‌قاسملو و گون‌پاپاق را درگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل محبوب حسینی، فرماندار شهرستان بیله‌سوار، با اشاره به وقوع سیل شبانه در این شهرستان اظهار کرد: شامگاه دیروز ساعت ۲۳:۴۵ دقیقه، در پی بارش رگباری شدید باران و تگرگ، سیلابی در شهرستان بیله‌سوار جاری شد.

وی افزود: این سیل که منشأ آن بالادست روستای فولادلو بود، پس از طی مسیر خود را به روستا‌های اودولو، قره‌قاسملو و گون‌پاپاق رساند و این سه روستا را درگیر کرد. شدت بارش به‌گونه‌ای بود که در مدت کوتاهی حجم قابل‌توجهی از آب و گل‌ولای به سمت مناطق مسکونی سرازیر شد و اهالی را در نیمه‌شب غافلگیر کرد.

حسینی با اشاره به خسارات وارده به اهالی این روستا‌ها بیان کرد: متأسفانه بر اثر این حادثه، ۷۰ باب خانه دچار آب گرفتگی شده و ۱۰۰ رأس گوسفند متعلق به دامداران منطقه تلف شد. خسارات عمدتاً شامل آب گرفتگی مسکونی، احشام اهالی است و بررسی دقیق‌تر میزان خسارات توسط کارشناسان در حال انجام است.

فرماندار بیله‌سوار در ادامه با تأکید بر سرعت عمل نیرو‌های امدادی تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه و دریافت گزارش‌های مردمی، امداد‌رسانی به روستا‌های درگیر آغاز شد و اکیپ‌های هلال احمر و راه داری در همان ساعات نخست در محل حاضر شدند. نیرو‌های امدادی ضمن ارائه کمک‌های اولیه به اهالی آسیب‌دیده، نسبت به بازگشایی مسیر‌ها و رفع انسداد معابر ناشی از گل‌ولای اقدام کردند.

وی گفت: عملیات امدادی و بررسی خسارات همچنان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، هرچه سریع‌تر مشکلات اهالی را برطرف کنیم.

به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان ، ایرج آقایی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان نیز با اعلام آماده‌باش کامل نیرو‌های امدادی در پی بارش شدید باران و آبگرفتگی منازل روستایی شهرستان بیله سوار گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش اولیه، ۵ تیم امدادی متشکل از ۱۴ نفر با بکارگیری ۳ دستگاه خودروی امدادی به مناطق حادثه دیده اعزام شدند و عملیات تخلیه آب از منازل روستایی با سرعت آغاز شد. وی در تشریح جزئیات این عملیات افزود: در روستا‌های اودلو، گون پاپاق و گوگ تپه ۱۷ باب منزل مسکونی تخلیه شدند.

وی با اشاره به تجهیزات بکارگیری‌شده در این عملیات گفت: امدادگران از ۶ دستگاه پمپ آب برای تخلیه سریع آب منازل استفاده کردند.

به گفته آقایی عملیات امدادی در روستا‌های شهرستان بیله سوار همچنان ادامه دارد و تیم‌های عملیاتی تا رفع کامل شرایط اضطراری در منطقه مستقر خواهند بود.