به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: طرح‌های مسکن ملی ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحدی است که از این میان، ۱۰ هزار واحد در محدوده شهرکرد متمرکز شده‌اند.

حسینی افزود: تاکنون بیش از ۳ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد به اتمام رسیده‌اند. همچنین، ۱۲ هزار واحد دیگر هم در مراحل نهایی ساخت قرار داشته و آماده تحویل هستند.

با وجود این پیشرفت ساختمانی، چالش‌های جدی در بخش زیرساخت‌های شهرک‌ها احساس می‌شود. عدم تکمیل برخی زیرساخت‌های حیاتی، از جمله عوامل اصلی ناپایداری در استقرار نهایی ساکنین و بهره‌برداری کامل از این مجموعه‌ها به شمار می‌رود. کارشناسان و مسئولان بر این باورند که محدودیت منابع مالی، عامل اصلی تأخیر در استقرار و تکمیل زیرساخت‌های لازم برای این شهرک‌های مسکونی است.