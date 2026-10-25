خراسان رضوی با خرید ۴۲۸ هزار و ۴۸۴ تن گندم مازاد، رتبه هفتم کشور را در خرید تضمینی گندم کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی از ۲۹ اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد و با مشارکت گسترده کشاورزان و رشد ۲۵ درصدی خرید نسبت به پارسال پایان یافت.

سهرابی با اشاره به گستردگی شبکه خرید تضمینی گندم در استان گفت: این میزان محصول گندم در قالب ۵۵ هزار محموله از ۲۲ هزار کشاورز دریافت شد.

وی ادامه داد: پراکندگی مراکز خرید در نقاط مختلف استان، امکان تحویل محصول و مشارکت گندم‌کاران در فرایند خرید تضمینی را فراهم کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ارزش ریالی محصول خریداری‌شده را ۲۱۰ هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۹۶ هزار و ۸۶ میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان معادل ۹۳ درصد کل مبلغ پرداخت شده است.

سهرابی افزود: میانگین پرداختی به ازای هر کیلوگرم گندم نیز ۴۹ هزار و ۲۱۴ ریال بوده است.

وی با اشاره به عملکرد شهرستان‌ها در فصل خرید گفت: مشهد با خرید ۵۵ هزار و ۷۰۰ تن بیشترین میزان خرید گندم استان را به خود اختصاص داد و پس از آن چناران با حدود ۴۰ هزار تن و تربت‌جام با ۳۸ هزار و ۴۷۰ تن در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

این مقام مسئول درباره سهم مراکز مختلف از خرید گندم نیز گفت: از مجموع گندم خریداری‌شده ۴۲ هزار و ۹۲۵ تن معادل ۱۰ درصد در سیلو‌های دولتی، ۱۱۱ هزار و ۱۷۰ تن معادل ۲۶ درصد در سیلو‌های خصوصی، ۱۳۴ هزار و ۴۷۶ تن برابر ۳۱ درصد در کارخانه‌های آرد و ۱۳۹ هزار و ۹۰۷ تن معادل ۳۳ درصد در انبار‌های تعاون روستایی ذخیره‌سازی شد.

سهرابی با اشاره به شاخص‌های کیفی محصول تحویلی گفت: میانگین افت مفید و غیرمفید گندم هریک ۱.۱ درصد، میزان سن‌زدگی حدود یک دهم درصد و میانگین رطوبت ۸.۳ درصد ثبت شده است.