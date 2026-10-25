هشت تیم دانشجویی دانشگاه یزد با ساخت ربات‌های کاربردی در پنج حوزه، از ربات‌های اسکوتر و بازرسی کانال تا ربات‌های توزیع غذا و پاک‌سازی سطح آب، دستاورد‌های خود را در جشنواره رباتیک «انجی‌نکس» به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جشنواره ربات‌های توسعه‌یافته به دست دانشجویان دانشگاه یزد، در قالب رویداد مهندسی محصول «انجی‌نکس»، تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در سالن فجر این دانشگاه برگزار شد.

دکتر محمدهادی هنرور مسئول برگزاری این جشنواره، با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد گفت: «انجی‌نکس» با شعار «یزد آینده؛ ذهن‌های مهندسی»، بستری برای طراحی، ساخت و توسعه ربات‌های کاربردی به دست دانشجویان فراهم کرده است.

وی افزود: شرکت‌کنندگان از ۲۰ تیرماه، ایده‌های خود را در فرایندی مرحله‌به‌مرحله، از طراحی و محاسبات مهندسی تا ساخت قطعات، کنترل موتور‌ها و طراحی سازوکار‌های حرکتی، توسعه دادند و به نمونه‌های عملیاتی تبدیل کردند.

هنرور با اشاره به حوزه‌های فعالیت تیم‌های دانشجویی اظهار کرد: ربات‌های اسکوتر، بازرسی کانال، متحرک داخل سالن، شناور پاک‌سازی سطح آب، توزیع غذای رستورانی و فیدر رباتیک برای پشتیبانی از ربات‌های رستورانی، از جمله دستاورد‌های ارائه‌شده در این جشنواره بود.

وی ادامه داد: در بخش تعاملی این رویداد، ربات متحرک داخل سالن یادگاری‌های «انجی‌نکس» را میان بازدیدکنندگان توزیع کرد و ربات‌های کافه رباتیکی نیز با رساندن اقلامی مانند قهوه و کیک به مشتریان، کاربرد رباتیک در ارائه خدمات روزمره را به نمایش گذاشتند.

مسئول برگزاری جشنواره رباتیک دانشگاه یزد، معرفی توانمندی‌های مهندسی دانشجویان، نمایش ظرفیت‌های دانشگاه در طراحی و ساخت ربات‌های کاربردی و تقویت پیوند آموزش دانشگاهی با تجربه عملی و نیاز‌های واقعی جامعه و صنعت را از اهداف برگزاری این رویداد برشمرد.