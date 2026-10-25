۳۴۶ مقاله به یازدهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی در دانشگاه کاشان ارسال و از این تعداد، ۲۵۷ مقاله پذیرفته شده است.

برگزاری کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی،پنجم و ششم آبان

برگزاری کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی،پنجم و ششم آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر علمی کنفرانس گفت: مقالات پذیرفته‌شده روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۵ و ۶ آبان، در نشست‌های مختلف ارائه می‌شوند.

قنبرعلی شیخ‌زاده محور‌های این کنفرانس را انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فناوری‌های نوین تبدیل انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی، ذخیره‌سازی انرژی، اقتصاد انرژی، پیوند آب، انرژی و محیط زیست، انرژی در ساختمان و کشاورزی، گرمایش جهانی، نانوتکنولوژی، مدیریت سبز و سیستم‌های انرژی در شبکه‌های هوشمند و شهر هوشمند برشمرد.

دبیر کمیته اجرایی کنفرانس نیز گفت: این کنفرانس با حضور مقامات، سیاست‌گذاران، مسئولان بخش انرژی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و چهره‌های علمی و صنعتی برگزار می‌شود.

مجید نیک‌فر برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی‌های علمی، پنل‌ها و نشست‌های تخصصی و نمایشگاه معرفی محصولات و دستاورد‌ها را از برنامه‌های جانبی کنفرانس اعلام کرد و افزود: در حاشیه این رویداد، استارت‌آپ انرژی نیز برگزار می‌شود.