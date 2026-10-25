استاندار کرمانشاه گفت: تعیین‌تکلیف مسکن ایثارگران باید با پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول دنبال شود و معرفی متقاضیان نیز از مسیر بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست با هیئت امنای کارگروه ایثارگران استان، ایثارگران را از پشتوانه‌های نظام جمهوری اسلامی و یادگاران هشت سال دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: هیچ خدمتی نمی‌تواند ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی آنان را جبران کند؛ بنابراین اقدام دستگاه‌ها در این حوزه نه از سر منت، بلکه وظیفه و ادای دِینی است که بر عهده داریم.

وی با قدردانی از پیگیری‌های هیئت امنای کارگروه ایثارگران برای رسیدگی به مسائل خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان، مسکن را از مهم‌ترین نیاز‌های این خانواده‌ها برشمرد و خواستار پیگیری مستمر مصوبات از سوی بنیاد شهید، اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط شد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف زمین‌های پیش‌بینی‌شده برای ساخت مسکن ایثارگران تا پایان سال گفت: اقدامات مربوط به طراحی و آماده‌سازی زمین‌ها باید با سرعت انجام شود و واگذاری و معرفی متقاضیان نیز باید با تأیید و از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت گیرد تا آمار و اطلاعات متقاضیان به‌طور دقیق پالایش شود.

حبیبی پیگیری مستمر را عامل مؤثر در به‌نتیجه‌رسیدن امور دانست و افزود: دستگاه‌های مسئول باید موضوعات را در چارچوب اختیارات خود دنبال کنند و لازم نیست همه موارد برای تصمیم‌گیری به استانداری ارجاع شود و استانداری نیز در موارد نیاز، هماهنگی میان دستگاه‌ها یا پیگیری در سطح ملی را انجام خواهد داد.

وی از آمادگی مدیریت استان برای پشتیبانی از تشکیل شرکت چندمنظوره تولیدی و توزیعی متعلق به ایثارگران خبر داد و گفت: استان از فعالیت اقتصادی ایثارگران در حوزه‌هایی مانند صادرات و واردات حمایت می‌کند و دستگاه‌های مرتبط نیز برای همکاری در این زمینه آمادگی دارند.

استاندار کرمانشاه درباره اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی نیز اعلام کرد: زمین‌های مورد نیاز در اندازه‌های مختلف شناسایی شده و مدیریت استان برای معرفی و واگذاری زمین و هماهنگی با دستگاه‌های مربوط آماده است.

وی گفت: متقاضیان باید پیش از آغاز کار، منابع مالی لازم را تأمین کنند و اتکای کامل به تسهیلات بانکی نداشته باشند و استانداری نیز در صورت نیاز برای معرفی متقاضیان به شبکه بانکی همکاری می‌کند.