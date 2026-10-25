به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجت الاسلام و المسلمین یاری رئیس کل دادگستری گیلان، در نخستین روز کاری خود به همراه اعضای شورای قضایی استان با حضور در گلزار شهدای رشت، با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم را گرامی داشت و بر ادامه مسیر شهدا در خدمت‌رسانی صادقانه به مردم، اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندان تأکید کرد.

وی حضور در گلزار شهدا را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان دانست و گفت: مسئولان باید با الگو قرار دادن ایثار و فداکاری شهدا، در مسیر خدمت خالصانه به مردم و تحقق عدالت گام بردارند.

رئیس کل دادگستری استان گیلان در این حضور معنوی، بر ضرورت صیانت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، اجرای عدالت، احقاق حق و تکریم ارباب رجوع تأکید کرد؛ آرمان‌هایی که خدمت در دستگاه قضایی را با مسئولیتی خطیر در قبال مردم و جامعه پیوند می‌دهد.

در پایان این مراسم، حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه و آرمان‌های آنان تأکید کردند.