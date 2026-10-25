پخش زنده
امروز: -
حجت الاسلام والمسلمین یاری رئیس کل دادگستری گیلان، امروز در نخستین روز کاری اش با حضور در گلزار شهدای رشت، ضمن گلباران مزار شهدا، با آرمانهای شهیدان تجدید پیمان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجت الاسلام و المسلمین یاری رئیس کل دادگستری گیلان، در نخستین روز کاری خود به همراه اعضای شورای قضایی استان با حضور در گلزار شهدای رشت، با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم را گرامی داشت و بر ادامه مسیر شهدا در خدمترسانی صادقانه به مردم، اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندان تأکید کرد.
وی حضور در گلزار شهدا را فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای شهیدان دانست و گفت: مسئولان باید با الگو قرار دادن ایثار و فداکاری شهدا، در مسیر خدمت خالصانه به مردم و تحقق عدالت گام بردارند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان در این حضور معنوی، بر ضرورت صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی، اجرای عدالت، احقاق حق و تکریم ارباب رجوع تأکید کرد؛ آرمانهایی که خدمت در دستگاه قضایی را با مسئولیتی خطیر در قبال مردم و جامعه پیوند میدهد.
در پایان این مراسم، حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه و آرمانهای آنان تأکید کردند.