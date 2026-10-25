نخستین مسابقه ملی مشاعره حافظ شیرازی با عنوان «سرو چمان»ویژه کودکان و نوجوانان، که به‌مناسبت بیستم مهرماه سالروز بزرگداشت حافظ شیرازی به دبیری استان فارس و با همکاری کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور آغاز شده است، تا ۱۰ آبان‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد فرهنگی فرصتی برای کودکان و نوجوانان علاقه‌مند به شعر و ادبیات فارسی فراهم می‌کند تا در فضایی فرهنگی و رقابتی، با غزلیات لسان‌الغیب آشنا شوند و توانایی‌های ادبی و هنری خود را به نمایش بگذارند.

برگزاری این مسابقه، افزون بر ایجاد فضایی شاد و رقابتی برای علاقه‌مندان کودک و نوجوان به شعر و ادبیات، زمینه‌ای برای تقویت حافظه ادبی، پرورش مهارت‌های سخنوری، آشنایی با موسیقی شعر و پیوند بیشتر نسل جدید با میراث ارزشمند ادبی ایران فراهم می‌کند.

کودکان و نوجوانان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و شیوه شرکت در این مسابقه، به پایگاه اینترنتی Farsplfestival.ir مراجعه کنند.