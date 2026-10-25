به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع بر ضرورت همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی برای ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی و استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه امکانات تأکید کرد.

مسئولان استان نیز از به‌کارگیری آمار‌های ثبتی، کاهش مراجعات حضوری و آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی برای اجرای این طرح خبر دادند.

استاندار بوشهر در این آیین با بیان اینکه آمار دقیق زیربنای حکمرانی و برنامه‌ریزی علمی است، گفت: هر اندازه اطلاعات مربوط به جمعیت، خانوار‌ها و مسکن دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، امکان تصمیم‌گیری صحیح‌تر و ارائه خدمات متناسب با نیاز‌های مردم نیز افزایش می‌یابد.

زارع افزود: حفظ محرمانگی اطلاعات و صیانت از اعتماد عمومی باید در همه مراحل سرشماری مورد توجه قرار گیرد. مأموران سرشماری با پوشش مشخص و کارت شناسایی معتبر به شهروندان مراجعه می‌کنند و لازم است مردم ضمن اطمینان از هویت مأموران، همکاری لازم را با آنان داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر نیز با اشاره به تفاوت سرشماری ۱۴۰۵ با دوره‌های گذشته گفت: در این دوره، اطلاعات جمعیتی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف بررسی می‌شود و افرادی که اطلاعات ناقصی دارند، از طریق پیامک برای اصلاح داده‌های خود مطلع خواهند شد.

اصغر ناصری افزود: بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، حدود ۱۲ میلیون کد ملی در کشور با نقص اطلاعاتی مواجه است و افرادی که پیامک رسمی دریافت می‌کنند، باید در مهلت تعیین‌شده، اطلاعات خود را از طریق درگاه رسمی معرفی‌شده تکمیل یا اصلاح کنند.

وی با اشاره به اجرای سرشماری نمونه‌ای در استان بوشهر اظهار داشت: اطلاعات ۲۷ هزار خانوار در ۱۰ شهرستان استان با مشارکت حدود ۶۰ مأمور دارای کارت شناسایی جمع‌آوری می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با بیان اینکه جمعیت استان در سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر ثبت شده است، افزود: با توجه به استقرار صنایع نفت و گاز و حضور جمعیت شاغل و خانواده‌های آنان در مناطقی مانند عسلویه و کنگان، ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی این مناطق اهمیت ویژه‌ای دارد.