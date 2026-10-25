کارشناس ثبت میراث ناملموس اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از ثبت ۴ میراث ناملموس این استان به‌صورت مشترک با استان‌های یزد، خراسان جنوبی و فارس در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فاطمه رضاپور گفت: این آثار شامل هنر ساخت زنجیر کلافه‌ای به‌صورت مشترک با استان یزد، مهارت پخل‌بافی (بافت سبد کاهی) به‌صورت مشترک با استان خراسان جنوبی، دستمال‌بازی ایل قشقایی به‌صورت مشترک با استان فارس و مهارت پخت کلوخو (دانش پخت سیب‌زمینی آتشی در مزارع) به‌صورت مشترک با استان فارس است.

او در ادامه بیان کرد: ثبت میراث ناملموس، گامی موثر در شناسایی، مستندسازی و صیانت از داشته‌های فرهنگی هر منطقه به شمار می‌رود، این فرآیند با فراهم‌کردن زمینه انتقال دانش‌ها و مهارت‌های بومی از نسلی به نسل دیگر، به حفظ سنت‌ها، آیین‌ها و شیوه‌های زیست گذشتگان کمک می‌کند.

رضاپور خاطرنشان کرد: ثبت ملی این میراث در استان کرمان نیز فرصتی برای معرفی غنای فرهنگی منطقه، تقویت هویت بومی و افزایش توجه عمومی به ضرورت پاسداری از فرهنگ زنده و ارزش‌های فرهنگی این سرزمین فراهم می‌سازد.