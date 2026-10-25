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مرکز فرماندهی مشترک سامانه ۱۲۵ آتشنشانی شهرستان برخوار با مرکزیت دولتآباد ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه بررسی راهاندازی این سامانه در شهرداری شاپورآباد، گفت: بر اساس مطالعات تخصصی مشاور حوزه امداد، نجات و آتشنشانی، یکپارچهسازی خدمات آتشنشانی میتواند هماهنگی بین شهرها را افزایش دهد و زمینه استفاده بهینه از نیروهای انسانی، ماشینآلات و تجهیزات را فراهم کند.
منصور شیشهفروش افزود: ایجاد مرکز فرماندهی مشترک با هدف تسریع در اعزام نیروهای امدادی، افزایش توان عملیاتی و کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از آتشسوزیها و سایر حوادث در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: مطالعات لازم برای تدوین ساختار تشکیلاتی و برنامه اجرایی سازمان تجمیعی آتشنشانی شهرستان برخوار در حال انجام است و اجرای این طرح، با تجمیع ظرفیتهای موجود و افزایش هماهنگی میان شهرداریها، به ارتقای آمادگی برای مدیریت حوادث و افزایش ایمنی شهروندان کمک خواهد کرد.