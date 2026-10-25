به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه بررسی راه‌اندازی این سامانه در شهرداری شاپورآباد، گفت: بر اساس مطالعات تخصصی مشاور حوزه امداد، نجات و آتش‌نشانی، یکپارچه‌سازی خدمات آتش‌نشانی می‌تواند هماهنگی بین شهر‌ها را افزایش دهد و زمینه استفاده بهینه از نیرو‌های انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات را فراهم کند.

منصور شیشه‌فروش افزود: ایجاد مرکز فرماندهی مشترک با هدف تسریع در اعزام نیرو‌های امدادی، افزایش توان عملیاتی و کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از آتش‌سوزی‌ها و سایر حوادث در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: مطالعات لازم برای تدوین ساختار تشکیلاتی و برنامه اجرایی سازمان تجمیعی آتش‌نشانی شهرستان برخوار در حال انجام است و اجرای این طرح، با تجمیع ظرفیت‌های موجود و افزایش هماهنگی میان شهرداری‌ها، به ارتقای آمادگی برای مدیریت حوادث و افزایش ایمنی شهروندان کمک خواهد کرد.