رییس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: بیشترین مسمومیت منجر به مرگ در خوزستان ناشی از مسمومیت‌های دارویی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد ناطق زاده اظهار کرد: شایع‌ترین علت بروز مسمومیت در جهان و ۷۰ درصد مسمومیت‌های ارجاع‌شده به مراکز اطلاع‌رسانی سموم کشور و همچنین بیشترین مسمومیت منجر به مرگ در خوزستان ناشی از مسمومیت‌های دارویی است.

وی تصریح کرد: مقادیر بالای برخی از دارو‌های به‌ظاهر کم‌خطر می‌توانند برای افراد، به‌خصوص کودکان و سالمندان کشنده باشند بنابراین شهروندان باید دارو‌ها را صرفا مطابق با توصیه پزشک یا داروساز و نه بیشتر از آن مصرف کنند.

ناطق‌زاده با بیان اینکه مصرف چندبرابر مقادیر درمانی دارو‌های مسکن و از جمله استامینوفن جهت درمان درد و تب روند درمان را سریع‌تر نکرده و به صدمات جبران‌ناپذیر و دائمی کبد و کلیه منجر می‌شود افزود: مصرف بیش از مقادیر توصیه‌شده، خطر مسمومیت را به همراه دارد.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌پذیری سالمندان در برابر مسمومیت‌های دارویی خاطرنشان کرد: بر مصرف داروی افراد مسن خانواده باید نظارت دقیق داشت؛ زیرا تشابه ظاهری شکل داروها، ابتلای به فراموشی، عدم اطلاع از نام داروها، بی‌سوادی یا کم‌سوادی و یا خوانا نبودن مقادیر مصرفی مندرج روی جعبه دارویی، ممکن است موجب مصرف اشتباه یا تکراری دارو شود.

رییس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیشنهاد کرد برای پیشگیری از این خطاها، دفعات مصرف یادداشت شده یا از جعبه‌های مخصوص تقسیم‌بندی دارو (برحسب صبح، ظهر و شب) استفاده شود.

وی همچنین درباره نگهداری داروی بیماران با شرایط خاص هشدار داد و گفت: دارو‌های بیماران افسرده، افرادی که تعادل رفتاری ندارند و یا سابقه اقدام به خودکشی دارند، باید حتما دور از دسترس آنها نگهداری شده و میزان داروی مصرفی‌شان با مراقبت دقیق کنترل شود.

ناطق زاده با بیان اینکه مصرف مقادیر بالای بسیاری از دارو‌ها در اقدام به خودکشی ممکن است در ابتدا علامت و نشانه خاصی نداشته باشد هشدار داد: وضعیت این افراد به‌طور ناگهانی وخیم خواهد شد و همچنین بروز مسمومیت با برخی دارو‌ها اگرچه ممکن است به مرگ منجر نشود، اما صدمات دائمی کبد و کلیه را به دنبال خواهد داشت.

رییس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص اقدامات اورژانسی در مواجهه با فرد مسموم توصیه کرد: در برخورد با فرد مسموم غیرهوشیار که بسته‌های داروی مصرف‌شده در کنارش قرار دارد، ضمن حفظ خونسردی و پرهیز از القای استفراغ، باید بسته‌های دارویی را همراه بیمار به بیمارستان منتقل کرد؛ در مسمومیت‌های تعمدی و در صورت هوشیاری فرد مسموم نیز لازم است نام دارو‌های مصرفی و تعداد آنها از فرد پرسیده شده و به کادر درمانی اطلاع داده شود.

وی اضافه کرد: در اغلب مسمومیت‌های اتفاقی یا تعمدی با داروها، شهروندان می‌توانند برای اطلاع از نحوه انجام اقدامات اولیه، هرچه سریع‌تر با شماره تلفن ۱۹۰ (داخلی ۳، کد ۲) مرکز اطلاع‌رسانی دارو‌ها و سموم و یا اورژانس ۱۱۵ تماس حاصل نمایند.

بر اساس این گزارش، مسمومیت دارویی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد دارویی را بیش از مقدار تجویزشده یا به روش نادرست مصرف کند گاهی هم مصرف هم‌زمان چند دارو باعث بروز این مشکل می‌شود.