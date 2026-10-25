به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دوره آموزشی هیئت نظارت بر انتخابات در ارومیه، با حضور جمعی از ناظران انتخاباتی و با رویکرد ارتقای سلامت انتخابات و افزایش آمادگی ناظران برای انجام مسئولیت‌های قانونی برگزار شد.

صفری، مسئول آموزش هیئت نظارت بر انتخابات ارومیه، با اشاره به اهداف برگزاری این دوره، آموزش و ارتقای سطح آگاهی ناظران از وظایف و مسئولیت‌های خود را از محور‌های اصلی این برنامه عنوان کرد.

در این دوره، شرکت‌کنندگان با اهمیت نظارت دقیق بر فرایند انتخابات و ضرورت رعایت قوانین و ضوابط مربوط آشنا شدند.

میرزایی، دبیر اجرایی هیئت نظارت بر انتخابات نیز در سخنانی با تأکید بر اهمیت انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بر مسئولیت‌پذیری، تعهد و دقت ناظران در انجام وظایف محوله تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش ناظران در صیانت از آرای مردم، رعایت قانون، امانت‌داری و حفظ بی‌طرفی را از الزامات مهم فعالیت ناظران انتخاباتی دانست.